Rechtbank heropent onderzoek in mishandelingszaak Quincy Promes

Oud-Ajacied Promes, die nu bij Spartak Moskou speelt, zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Beeld Kirill KUDRYAVTSEV/AFP

Tijdens de zitting op vrijdag zal de rechtbank een verdere toelichting geven over het besluit toch geen uitspraak te doen, zoals wel was gepland.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een celstraf van twee jaar tegen de 31-jarige profvoetballer. Hij zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Het OM verdenkt hem van zware mishandeling.

Justitie achtte poging tot moord of poging tot doodslag niet bewezen. Promes zou tijdens en na de steekpartij weliswaar hebben geroepen dat hij zijn neef wilde doden, maar er zou uit zijn handelen onvoldoende zijn gebleken dat hij dat ook echt zou doen. Ook nam hij volgens de officier van justitie niet het aanmerkelijke risico dat zijn neef zou overlijden.

Promes woonde zijn strafzaak niet bij wegens contractuele verplichtingen bij zijn Russische club Spartak Moskou. De voetballer vreest te worden aangehouden als hij naar Nederland komt, omdat het OM hem in een andere zaak over drugshandel wil horen.

