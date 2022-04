Rechtbank geeft Riley D. 7 jaar voor dubbele poging tot doodslag

Het parkje bij flatgebouwen Geldershoofd en Gravestein in Zuidoost. Beeld Maarten Boswijk

Het incident vond plaats op 8 oktober 2020 bij flatgebouw Geldershoofd in Zuidoost, nabij een kinderboerderij. De schoten vielen om drie uur ’s middags, dus de kans dat voorbijgangers werden geraakt was groter dan in nachtelijke uren.

Behalve voor het schieten is D. ook veroordeeld voor het bezit van meerdere vuurwapens en de harddrugs heroïne, cocaïne en MDMA. Tijdens de zitting, twee weken geleden, erkende D. dat hij drugsdealer was. Hij ontkende dat hij de Nigeriaanse mannen iets wilde aandoen. Zijn advocaat Manon Aalmoes stelde dat D. hooguit waarschuwingsschoten had gelost, omdat D. zou worden achtervolgd.

Bewijs op video

Een deel van het bewijs bestaat uit videobeelden die met vaste camera’s in een Albert Heijn en nabijgelegen flats zijn gemaakt. Daarop was een ruzie te zien tussen D. en een aantal Nigeriaanse mannen. Wie zij waren en waarom D. op hen schoot, is onbekend. De politie denkt dat het om een ‘ripdeal’ gaat: D. zou drugs hebben gestolen van de Nigerianen, zo zou onder meer blijken uit afgetapte telefoons.

Vóór deze zaak had de op Curaçao geboren D. had al een strafdossier van 23 kantjes. D. is de broer van Randall D., de verdachte van de schietpartij in buurthuis Wittenburg en de liquidatie crimineel Lucas Boom.

De eis van het Openbaar Ministerie was 14 jaar voor een poging tot dubbele moord. Advocaat Aalmoes had voor vrijlating gepleit. Of D. in beroep gaat, is nog onbekend. De termijn om een beroep kenbaar te maken vervalt twee weken na de uitspraak.