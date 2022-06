Reacties op stikstofbesluit kabinet: ‘Pijnlijk, maar noodzakelijk om de natuur te herstellen’

Beeld ANP

In veel delen van het land moet de stikstofuitstoot omlaag om de natuur te verbeteren. Bij natuurgebieden moet er soms 70 procent stikstofuitstoot worden verminderd. Dat ingrijpende besluit heeft de ministerraad vrijdag genomen. De reacties zijn uiteenlopend.

Natuurorganisaties staan achter stikstofaanpak kabinet

Natuurorganisaties zeggen de stikstofaanpak van het kabinet te steunen. Onder meer het Wereld Natuur Fonds, Milieufederaties en Vogelbescherming Nederland roepen minister Christianne van der Wal (VVD, Natuur en Stikstof) op ‘snel werk te maken’ van de uitvoering van haar plannen. Volgens de organisaties zijn de nu gemaakte keuzes ‘pijnlijk, maar noodzakelijk om de natuur te herstellen en de landbouw een duurzaam perspectief te bieden’.

Ook zeggen de organisaties dat herstel van de natuur ‘niet langer kan wachten.’ “Als gevolg van een overmaat aan stikstof hangt het voortbestaan van veel soorten planten en dieren, zoals de tapuit en kleine heivlinder, aan een zijden draad. Met de doelen om de stikstofuitstoot fors terug te dringen, zet de minister een duidelijke stap naar een structurele oplossing,” aldus de natuurorganisaties.

Farmers Defence Force verwacht grote boerenacties

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) verwacht dat er de komende tijd grootschalige acties gaan komen van boeren tegen het stikstofbeleid van de overheid. Volgens voorzitter Mark van den Oever van FDF is ‘de maat helemaal vol’ en is actiebereidheid onder boeren groot.

Van den Oever reageerde op de vrijdag gepresenteerde kabinetsplannen voor stikstof en landbouw die boeren drastisch zullen raken. In sommige gebieden zullen veel boeren weg moeten. “Het overtreft onze stoutste verwachtingen wat ze over ons heen storten,” zegt Van den Oever. De FDF-voorman zegt dat de stemming onder zijn achterban heel anders is dan eerst. “We hebben het mes dwars in de bek.”

Boeren op het Malieveld tijdens de actie van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF). Beeld ANP

Volgens Van den Oever is er maandag overleg over acties met trekkers. Vorig jaar juli was er een grote actie met tractoren tegen het stikstofbeleid en voorstellen om de veestapel in te krimpen en boeren uit te kopen. Daarbij werd onder meer met honderden tractoren geprotesteerd op het Malieveld in Den Haag.

Boerencollectief Agractie heeft al gezegd op woensdag 22 juni met trekkers naar Den Haag te komen in protest. Agractie heeft daartoe een oproep gedaan en verwacht dat veel boeren zich zullen aansluiten. Voorman Bart Kemp waarschuwde dat dit veel verkeershinder kan opleveren door tractoren op de weg. Agractie verwacht dat leden van andere boerenorganisaties, zoals LTO Nederland en FDF, ook naar Den Haag komen voor het protest.

Links positief, rechts negatief over stikstofplannen

Het linkerdeel van de Kamer reageert positief, partijen aan de rechterflank reageren woedend op de voorstellen van het kabinet. Tjeerd de Groot van regeringspartij D66 ziet door de plannen weer toekomst voor de natuur. Hij vindt wel dat de overgang naar natuurvriendelijke kringlooplandbouw te langzaam gaat. Pieter Grinwis van coalitiegenoot ChristenUnie spreekt van een pijnlijke boodschap, maar, zo zeg hij: “We leven met veel mensen en dieren op te grote voet in een te klein gebied en dat is niet houdbaar.”

De linkse oppositie steunt het beleid. “Veel van wat GroenLinks al dertig jaar bepleit als het gaat om natuur en stikstof wordt vandaag door het kabinet aangekondigd”, laat Laura Bromet weten. PvdA’er Joris Thijssen ziet een ‘stevig stikstofplan’ om de woningbouw op gang te brengen en de natuur te herstellen.

Rechtse partijen zijn boos. Volgens Geert Wilders (PVV) ‘gaan onze boeren en onze voedselvoorziening eraan’ door de kabinetsplannen. Caroline van der Plas noemt de voorstellen ‘onacceptabel’ en ‘onmenselijk, perspectiefloos, niet wettelijk onderbouwd, niet evenredig over de sectoren’. Volgens de voorvrouw van de BoerBurgerBeweging wordt de hele boerensector ‘de nek omgedraaid’.

JA21-leider Joost Eerdmans spreekt van ‘totale waanzin’. “Afbraak van onze belangrijkste voedselvoorziening, agrarische kaalslag en ons mooie boerenland verdwijnt.” Volgens hem ligt het aan de ‘onmetelijk hoge normen zonder noodzaak’ waar Nederland zich aan heeft ‘opgeknoopt.’