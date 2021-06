Rapport kraakt cultuur Amsterdamse modeopleiding Amfi: ‘Onveilig tot zeer onveilig’

Beeld Hollandse Hoogte / Bram Belloni

Het mag ‘nooit meer’ gebeuren. Dat is de reactie van Frank Kresin, decaan op de Hogeschool van Amsterdam, op het woensdagmiddag vrijgegeven onderzoeksrapport naar de sociale veiligheid op het Amsterdam Fashion Institute (Amfi), de grote modeopleiding die deel uitmaakt van de hogeschool.

In het rapport wordt geconcludeerd dat het Amfi al zeker tien jaar geen veilige leer- en werkomgeving is voor alle studenten en medewerkers. De decaan erkent dat studenten op een ‘onacceptabele manier’ behandeld zijn. Dirk Reynders, directeur van het Amfi, zegt dat het rapport hem ‘verdrietig’ maakt. Hij maakt zijn excuses aan studenten en docenten en hoopt dat het Amfi voor een ‘grote verandering’ staat.

De afgelopen maanden deed bureau Bezemer & Schubad in opdracht van het Amfi onderzoek naar de bedrijfscultuur en sociale veiligheid op de opleiding. De onderzoekers concluderen nu dat de modeopleiding ‘een sociaal onveilige tot zeer onveilige’ organisatie is.

Geïntimideerd

Studenten hebben te maken gehad met een te hoge werkdruk, ze zijn geïntimideerd door docenten en konden nergens met hun klachten naartoe. De onderzoekers schrijven dat een deel van de docenten zich gedroeg als ‘keiharde, vileine juryleden’ met een gebrek aan ‘empathische en didactische kwaliteiten’. Een van de docenten zou ‘energiestimulerende drugs’ normaliseren, omdat die goed zouden zijn voor de creativiteit.

Het onderzoek werd in gang gezet na een publicatie in maart over Martijn N. in Het Parool en NRC Handelsblad. N. is oud-student van het Amfi en wordt door 28 mannen beschuldigd van seksueel geweld. De modeman studeerde van 2008 tot 2012 op het Amfi en werd wegens wangedrag meermaals bijna weggestuurd. Oud-studenten verklaarden al tegenover Het Parool en NRC dat docenten van N.’s gedrag op de hoogte waren. Toch bleef hij tot vorig jaar verbonden aan de opleiding als examinator, wat de opleiding op veel kritiek kwam te staan.

Hypocriet

In het onderzoeksrapport wordt uitgebreid verwezen naar Martijn N. Studenten spreken van intimidatie en vinden de Amfibestuurders ‘hypocriet’, omdat ze N. na zijn studietijd bleven ophemelen. Ook docenten die meededen aan het onderzoek zeggen altijd al geweten te hebben dat er ‘sociale onveiligheid’ heerste rondom Martijn N. De docenten ervoeren ‘ongemak’ dat hij door sommige docenten werd gebruikt als rolmodel voor de opleiding.

Over één Amfidocent staat in het rapport dat hij op de hoogte zou zijn geweest van het grensoverschrijdende gedrag van Martijn N. De docent zou met hem hebben meegelachen, maar durfde niet in te grijpen ‘uit angst voor de gevolgen’.

De onderzoekers hebben 39 (oud-)studenten geïnterviewd en 21 schriftelijke verklaringen van studenten ontvangen. Ruim driekwart liet zich negatief uit over de opleiding en zeker 26 studenten zeggen er psychische klachten aan te hebben overgehouden, zoals posttraumatische stressstoornissen, burn-outs, depressies of suïcidale gedachten.

De onderzoekers stellen vast dat ze slechts een kleine groep studenten hebben gesproken; jaarlijks zijn zo’n 1400 studenten aan het Amfi verbonden. Maar de geluiden over de angstcultuur op het instituut konden de onderzoekers bevestigen door hun interviews met docenten. Van de 169 medewerkers op het Amfi zijn er 87 geïnterviewd. Van hen lieten 65 zich ‘zeer negatief’ uit over de opleiding. De werkdruk is te hoog, er is een gebrek aan ‘koers, visie en strategie’, en het managementteam neemt te weinig verantwoordelijkheid voor ‘organisatie, planning, roostering en dergelijke’. De huidige directeur Dirk Reynders erkent dat er meer leiderschap van hem wordt gevraagd.

Rotte appels

Volgens het rapport is de afgelopen twee jaar het een en ander verbeterd op het Amfi. Zo is de werkdruk voor studenten verlaagd en is er meer persoonlijke aandacht voor studenten. Het merendeel van de studenten en medewerkers ervaart deze veranderingen als positief.

Bezemer & Schubad doet verschillende aanbevelingen, maar concludeert ook dat alles bij het oude blijft zolang de onderwijscultuur op de modeopleiding niet verandert. Volgens de onderzoekers staan sommige docenten van de ‘oude garde’ hier echter niet voor open. Enkele docenten hopen dat de ‘rotte appels’ vertrekken.

Studentenvakbond Asva en oud-studenten van het Amfi eisten in mei het vertrek van directeur Reynders en een niet bij naam genoemde hoofddocent. Directeur Reynders laat in een reactie op het rapport weten zich in te zetten om de voorgestelde veranderingen door te voeren. Of er ook personele wijzigingen komen, wil de opleiding niet zeggen.

Ook andere kunstopleidingen, waaronder de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag en de Design Academy Eindhoven, haalden afgelopen jaren het nieuws na meldingen over onveiligheid. De Inspectie van het Onderwijs is begonnen met een onderzoek naar structurele sociale onveiligheid van studenten op kunst- en mode-opleidingen in het hoger onderwijs. Het Amfi werkt samen met andere kunst- en modeonderwijsinstellingen aan een gedragscode.