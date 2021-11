Rapper Travis Scott betaalt begrafeniskosten en start hulplijn na dodelijk concert

Travis Scott tijdens het Astroworld Festival dit jaar. Beeld WireImage,

Afgelopen weekend kwamen er zeker acht festivalgangers om in de menigte bij het door de rapper bedachte festival. Er ontstond paniek en chaos voor het festivalpodium en daardoor kwamen mensen in de verdrukking. Bij de ingang en bij de omheiningen vielen veel mensen flauw.

Zeker 25 mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. In totaal waren er 50.000 mensen op het festival afgekomen.

Scott, die naar eigen zeggen niet op de hoogte was van de ernst van de situatie tijdens zijn optreden, wil alle mensen die betrokken waren bij de festivalramp psychische hulp aanbieden. Daarvoor slaat hij de handen ineen met de Amerikaanse organisatie BetterHelp, die virtuele therapiesesies aanbiedt. Ook start de rapper een hulplijn die mensen kunnen bellen om te praten over de gebeurtenissen van het afgelopen weekend.

Drama

Ten minste twaalf mensen hebben een rechtszaak aangespannen tegen Travis Scott en de organisatoren achter het muziekfestival. Zo wil een festivalganger de medeorganisator ScoreMore en concertorganisator Live Nation aansprakelijk stellen voor het drama. Volgens de Amerikaanse website Billboard stelt de advocaat van deze fan dat de ramp het resultaat was van het verlangen om winst te maken ‘ten koste van de gezondheid en veiligheid van concertbezoekers’.

Hoe deze ramp zich heeft kunnen voltrekken, wordt nog onderzocht. Amerikaanse autoriteiten zouden al voor de show van Travis Scott hebben gevreesd dat een uitzinnige menigte moeilijk beheersbaar zou zijn. De lokale politiechef bezocht de rapper om zijn zorgen te bespreken, zegt een ingewijde tegen The New York Times.

‘Kom veilig thuis’

De rapper heeft een reputatie in de Verenigde Staten als aanjager van concerten die een ‘wilde, chaotische, energie losmaken bij zijn publiek’, zoals The New York Times het verwoordde. In één video uit Houston, die op YouTube was geplaatst maar inmiddels is verwijderd, zou Scott roepen: “Ik wil wat woede zien. Wie wil er woedend zijn?” Even later zei hij: “Er is een ambulance in de menigte, whoa, whoa, whoa.” Terwijl zijn optreden doorging, riep Scott op “de grond te laten schudden.” Een half uur later onderbrak hij het optreden met: “I love y’all. Kom veilig thuis. Welterusten!”

Vijf jaar geleden was dezelfde rapper al eens beschuldigd van roekeloos gedrag nadat hij fans in Chicago had aangemoedigd om over veiligheidsbarricades te klimmen. Twee jaar later werd Scott aangeklaagd door een fan die zei dat hij verlamd was geraakt nadat hij in een zaal van een balkon was geduwd terwijl de rapper optrad in Manhattan.

The New York Times legde ook de hand op de noodplannen van de organisatie, waaruit volgens de krant blijkt dat de medische dienst niet goed voorbereid was op het aantal slachtoffers. Zo zouden er voor het optreden van de rapper al meer bezoekers bij medische posten zijn geweest dan geholpen konden worden.