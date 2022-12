Quincy Promes is opnieuw uitgeroepen tot de beste speler van Rusland

Quincy Promes. Beeld ANP / AFP

Het gaat Quincy Promes sportief voor de wind in Rusland. De van poging tot moord verdachte oud-Ajacied is uitgeroepen tot de beste voetballer van het land. Die prijs pakte hij in 2017 ook al.

Promes stapte in 2014 over van FC Twente naar Spartak Moskou. Hij speelde daar tot de zomer van 2018, waarna hij naar Sevilla verhuisde. In februari 2021 keerde Promes van Ajax terug naar Spartak, nadat in Nederland bekend was geworden dat hij zijn neef met een mes in de knie zou hebben neergestoken bij een familiefeest in juli 2020 in Abcoude.

Promes speelt sinds begin vorig jaar in Moskou na zijn vertrek bij Ajax. Ook wordt Promes verdacht van drugshandel en betrokkenheid bij een criminele organisatie.

In oktober is in Nederland een strafrechtszaak tegen de oud-international begonnen, die in maart verder gaat. Promes zelf was bij de pro-formazitting niet aanwezig. Als hij nu naar Nederland komt, loopt hij een zeer grote kans meteen te worden gearresteerd en vastgezet.

Promes, die bezig zou zijn om een Russisch paspoort te regelen, speelde dit jaar 35 wedstrijden voor Spartak Moskou, waarin hij tekende voor 23 goals en 11 assists. Spartak won de Russische beker. Vorige maand was hij nog de aanstichter van een grote vechtpartij tijdens het duel met Zenit Sint-Petersburg.

‘Te gezegend om gestrest te zijn,’ laat de 30-jarige Promes via sociale media weten in een reactie op de prijs.