PVV in verkiezingsprogramma: 140 rijden en veel geld naar de zorg

Anders dan het A4’tje in 2016 heeft Geert Wilders nu 50 pagina’s aan plannen te ontvouwen.

Onder de nieuwe plannen zijn het hijsen van de Nederlandse vlag op alle scholen. Ook moet er volgens de partij 140 gereden kunnen worden op snelwegen, waarmee het natuurlijk het huidige kabinet passeert dat de snelheid verlaagde om de stikstofuitstoot te drukken.

Opvallend is nog dat de partij een salarisverlaging bepleit voor ministers, Kamerleden én de koning. Het koningshuis zou ‘belastingplichtig’ moeten worden en het net als politici moeten doen met een salarisverlaging van 20 procent.

Verder wil Wilders een ministerie van ‘Remigratie en De-islamisering’. Dat moet ervoor zorgen dat mensen terugkeren naar het land van herkomst, maar ook dat het dragen van hoofddoeken in overheidsgebouwen wordt tegengegaan.

Ook moet ‘het gebruik van Nederlandse producten’ worden gepromoot. “Die krijgen een (rood-wit-blauw) keurmerk zodat ze goed herkenbaar zijn.”

Toeslagenaffaire

De PVV-leider schrijft er te zijn ‘voor een veilig land’, noemt Nederland in het stuk nu ‘corrupt’ en wil juist een natie ‘waar we trots zijn op onze eigen cultuur en ons geen racisme laten aanpraten’.

‘Waar goede zorg als nationale topprioriteit wordt gezien. Een land waar we minder van ons inkomen aan belastingen hoeven te betalen omdat we stoppen met de miljardenuitgaven aan het buitenland, de kostbare massa-immigratie en klimaatsubsidies. Een land waar de overheid dienstbaar is aan burgers en geen onschuldige mensen criminaliseert, zoals bij de toeslagenaffaire.’

Om criminaliteit te bestrijden moeten er 10.000 agenten bij komen. Ook wil de PVV een ‘digitale schandpaal’ oprichten voor daders van gewelds- en zedenmisdrijven. Daarnaast moeten er volgens de PVV miljarden naar de zorg vloeien via investeringen in ic’s, spoedeisende hulpposten, verpleeghuizen en ouderenwoningen.

Evergreens

Daarnaast zijn er evergreens in de plannen van de partij zoals een asielstop, een Nexit, het verlagen van de pensioenleeftijd naar 65 en het afschaffen van tbs en taakstraffen. Net als het verbieden van islamitische scholen, moskeeën en de Koran. Net als voorgaande jaren wil Wilders zijn plannen grotendeels bekostigen door het schrappen van ontwikkelingshulp.

Overigens weigerde onder meer de VVD eerder met Wilders in zee te gaan in een kabinet vanwege zijn minder-Marokkanen-uitspraak. Wilders zegt tegen De Telegraaf zijn woorden niet terug te willen nemen. “Ik zou niet weten waarom. Ik ben, op groepsbelediging na, door de rechter vrijgesproken voor die uitspraak. Ik heb gewoon de waarheid gesproken.”

Minder, minder, minder

Hij verwacht niet dat dit hem buiten een volgend kabinet zal houden. “Als je maar groot genoeg wordt, vind ik dat je de kans moet krijgen om mee te regeren. Als ze de PVV buiten de deur houden moeten VVD en CDA maar aan hun aanhang zien uit te leggen dat ze liever met SP of GroenLinks in zee gaan.”