PSV’ers hangen spandoek op bij woning Halsema: ‘Ongekend dieptepunt’

PSV-supporters hingen een spandoek op bij het huis van burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Beeld -

Halsema besloot in augustus om geen PSV-sympathisanten toe te laten. Aanleiding daarvoor waren de eerdere problemen met PSV-supporters bij het duel om de Johan Cruijff Schaal. ‘De maat is vol,’ schreef burgemeester Halsema in een brief aan PSV-directeur Marcel Brands.

‘Ondanks herhaalde waarschuwingen werden tijdens de wedstrijd opnieuw door een grote groep PSV-supporters massaal en langdurig (antisemitische) spreekkoren, kwetsende liederen en zeer onsmakelijke verwensingen (...) aan een aantal Ajaxspelers ten gehore gebracht.’ Ook vonden er vernielingen plaats aan veiligheidsnetten en de toiletten.

Reactie

De tekst op het spandoek verwijst naar een kwestie van een aantal jaar geleden. De destijds 15-jarige zoon van burgemeester Halsema werd in juli 2019 gearresteerd toen hij met een vriend op een leegstaande woonboot in Amsterdam-Oost voor overlast zorgde.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders laten in een schriftelijke reactie weten de actie ‘een ongekend dieptepunt’ te vinden. ‘De actie gaat ver over de grenzen heen van wat wij acceptabel vinden. Onze burgemeester is een publiek figuur. Kritiek en discussie horen bij haar werk. Dat is iets anders dan op laffe en intimiderende wijze haar gezin erbij te slepen.’

De verklaring is ondertekend door Daan Wijnants (VVD) namens de gemeenteraad van Amsterdam en loco-burgemeester Marjolein Moorman. Over eventueel aangifte doen is nog geen besluit genomen, laat een woordvoerder van Halsema weten.

Ook de burgemeester van Eindhoven Jeroen Dijsselbloem keurt de actie af. “Je mag je ongenoegen uiten over een besluit, maar familieleden van bestuurders laat je met rust,” vertelt hij tegen het Brabants Dagblad.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat burgemeester Halsema wordt geïntimideerd door supporters. In mei van dit jaar deed ze nog aangifte vanwege doodsbedreigingen door Ajaxfans. Die kreeg ze nadat de gemeente bekend had gemaakt dat Ajax niet in de stad gehuldigd kon worden.

Halsema koos er destijds voor de bedreigen niet in stilte te ondergaan. Op Instagram richtte ze zich tot teleurgestelde Ajaxsupporters: ‘Sinds wij dit ­bericht naar buiten hebben gebracht, ben ik persoonlijk bedolven onder bedreigingen en gescheld. Daar reageer ik zelden op. Nu wil ik wel dringend vragen, hou je in!’, schreef ze toen.