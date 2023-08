Probeert hier een kwaadaardige stratenmaker een grap uit te halen?

Tegels voor slechtziende in de Sarphatistraat op de hoek met de ’s Gravesandestraat Beeld Koosje Koolbergen

Blind zijn lijkt op de Sarphatistraat allesbehalve een pretje. Voor de goede orde: aan de straat zelf ligt het niet, die is uitgevoerd met riante stoepen waar het, helemaal aan de zuidelijke zijde, ongestoord en grotendeels obstakelvrij wandelen is. Ter hoogte van de Korte ’s-Gravesandestraat, ook al zelden een hectische verkeersplek, heb je als blinde voetganger vooral te maken met her en der een afslaande tram: die hoor je van verre aan komen piepen en krassen.

Maar toch lijkt het hier fout te gaan voor de blinde en slechtziende medemens. Vooral wanneer die zich verlaat op de blindegeleideribbels ter plaatse. Vanaf het zebrapad gaat het op het oog allemaal prima, maar na enkele meters slaat de geleidestreep ineens af naar rechts, om uit te komen bij een, met excuses voor de woordkeuze, blinde muur. Alsof een kwaadaardige stratenmaker zich heeft gedacht: laten we eens een praktische grap uithalen ten koste van een blinde.

Identieke ribbelsituatie

Aan de andere kant van de Korte ’s-Gravesandestraat is spiegelbeeldig een nagenoeg identieke ribbelsituatie aan de hand. En elders in de straat moeten visueelbeperkten het helemaal zonder welke ribbel dan ook zien te rooien. Wie zich blind en ongeleid richting Muiderpoort beweegt, treft in de laatste honderd meter op- en afstapjes, wild geparkeerde Canta’s en werkloze fietsenrekken.

Nader onderzoek leert dat zich naast de blinde muur een toegang bevindt tot een gebouw van de Hogeschool van Amsterdam. Nauwelijks leesbaar, zelfs voor mensen met versterkt zicht, maar hier kan onverrichter zake worden aangebeld: de huismeester van het gebouw geeft geen thuis. Het Parool had van hem of haar graag vernomen hoe vaak blinden of slechtzienden onzacht met het metselwerk in aanraking zijn gekomen.

Jarenlang deed dit stukje Sarphatistraat het zonder overigens blindegeleidestrepen. Tot deze wonderlijke ribbels ergens tussen augustus 2021 en mei 2022 ineens opdoken in het trottoir. Frontale botsingen lijken vooralsnog te zijn uitgebleven, maar het hoe en waarom van deze strepen is niet duidelijk. Lezer Leon Bobbe liet Het Parool weten: ‘Vermoedelijk zal het wel een functie hebben, maar ik begrijp het niet.’ Hetzelfde geldt voor Het Parool.

‘Een deur als eindpunt is júist niet handig’

Een woordvoerder van stadsdeel Centrum tast aanvankelijk ook in het duister over de gidslijnen, maar na navraag reageert zij al snel. Het hoeft niet anders, zegt ze. Sterker: er is over nagedacht. “Voor taststoklopers zijn natuurlijke gidslijnen het belangrijkste hulpmiddel. Dat zijn bijvoorbeeld gevels van gebouwen, muurtjes, hekken en opstaande randen. Met die gidslijnen kunnen blinden ver komen. Maar problematisch zijn drukke oversteken, van de ene gevel (gidslijn) naar de gevel aan de andere kant van de straat. Daar kan de geleidelijn als overbrugging uitkomst bieden. Ze beschrijven geen complete route van A naar B, dat is een veelvoorkomend misverstand. Het zou praktisch ook onmogelijk zijn, want het veronderstelt een netwerk van lijnen van elke locatie A naar elke locatie B.” En over een deur als eindpunt is de woordvoerder ook duidelijk. “Dat is ook niet handig: als deze voordeur bijvoorbeeld open zou staan zou de persoon zomaar verkeerd ergens naar binnen kunnen lopen, denkende dat het de juiste route is.”

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.