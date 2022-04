Prijzen Amsterdamse koopwoningen gedaald, voor het eerst in twee jaar

Met name in Noord werden veel woningen verkocht. Beeld Berlinda van Dam/ANP

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de Makelaarsvereniging Amsterdam die vandaag zijn gepresenteerd. Ook de gemiddelde vierkantemeterprijs in de gemeente is licht gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021 (-1,4 procent). Dat was voor het laatst het geval in het eerste kwartaal van 2020.

Begin van afkoeling?

Eén zwaluw maakt nog geen zomer, en al helemaal niet in de zwaar overspannen huizenmarkt. Maar dat de prijs van een koopwoning het afgelopen kwartaal met ruim 6 procent daalde, kan volgens Jerry Wijnen, voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam, een héél voorzichtig lichtpuntje zijn. “Hopelijk is dit dat lichte briesje dat dit voorjaar kan leiden tot iets van afkoeling van de oververhitte woningmarkt.”

Het is nog te vroeg om concreter te kunnen zijn, zegt Wijnen. “Pas bij een tweede kwartaal is er sprake van een trend. Met de cijfers van één kwartaal nu al de conclusie trekken dat de markt gaat veranderen is mijns inziens te vroeg.” Maar: “We zien wel voor het eerst in een lange tijd niet alleen maar stijgende cijfers. Zet deze tendens het komende kwartaal door, dan kunnen we hier echt meer over zeggen. Wat onverlet laat dat er sprake is van schaarste op de woningmarkt. Dat werkt marktverstorend.”

Stijgende rente

Eerder deze week nog liet ABN Amro weten allesbehalve optimistisch te zijn over meer ontspanning op de woningmarkt. De bank noteerde in haar Woningmarktmonitor een verslechterd sentiment, waardoor het van kwaad tot erger zou kunnen gaan. Een verlaging van de prijzen werd niet verwacht.

Volgens woningeconoom Philip Bokeloh van ABN Amro zou een daling van de verkoopprijs in Amsterdam te maken kunnen hebben met de rente die aan het stijgen is. “Voor beleggers is een lage rente van groot belang. Het is mogelijk dat zij zich terugtrekken van de Amsterdamse markt vanwege die rentekosten. Hetzelfde kan gelden voor de maatregelen waarbij Amsterdam van kopers vraagt hun woning zelf te gaan bewonen: dat maakt het minder interessant voor beleggers.”

Overbieden

In Amsterdam werd het afgelopen kwartaal gemiddeld 12,5 procent bovenop de vraagprijs betaald voor een woning. Van het totale aantal woningen werd 83 procent boven de vraagprijs verkocht. Volgens Wijnen is dat ook een gevolg van strategie van verkoopmakelaars. “Dan zetten ze bewust laag in, in de wetenschap dat er vaak zoveel mensen op een woning afkomen dat er toch wel wordt overboden. Voor veel mensen is overbieden iets geworden dat erbij hoort.”

Met name in Noord werden veel woningen verkocht. Volgens Wijnen komt dit doordat de huizen hier nog enigszins betaalbaar zijn. In stadsdeel Centrum was de gemiddelde prijs per vierkante meter afgelopen kwartaal 8576 euro. Dit is een daling van 3 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De laagste vierkantemeterprijzen zijn nog steeds in Zuidoost: 4630 euro. De prijzen zijn daar in het afgelopen kwartaal wel met ruim 10 procent gestegen.