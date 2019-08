Priester Valkering vecht ontslag aan: ‘Ik ben nog nooit zo celibatair geweest als nu’

Valkering presenteerde op 31 maart in de Vredeskerk, tijdens de viering van zijn 25-jarig priesterjubileum, onverwachts zijn spraakmakende autobiografie Ontkleed niet naakt. Valkering biechtte daarin op dat hij in het verleden als priester homosauna’s, darkrooms en openbare homo-ontmoetingsplaatsen bezocht, en tot voor kort verslaafd was aan porno. “Als ik dit van tevoren met het parochiebestuur had besproken, zou het zijn misgelopen. Ik wilde vooraf geen trammelant,” zegt Valkering.

Een dag later schorste het bisdom Haarlem-Amsterdam hem, omdat Valkering het celibaat heeft geschonden. Bisschop Jozef Punt lastte een ‘bezinningsperiode’ in. “Daar is hij heel rap mee geweest,” vindt Valkering. “Ik heb vier jaar aan het boek gewerkt en zo’n dertig mensen de concepttekst voorgelegd. Het is jammer dat ze niet de tijd namen kennis te nemen van het boek en het zorgvuldig te wegen.”

Valkering zegt al zestien jaar niet meer in darkrooms en homosauna’s te komen. Sinds hij besloot een boek te publiceren, kijkt hij ook geen porno meer. Het stoort hem dat het bisdom hem verwijt dat hij zijn leefwijze niet wil aanpassen. “Ik word nu louter afgerekend op de schending van het celibaat,” zegt Valkering. “Het bisdom beweert dat ik ook niet bereid ben daarnaar te leven. Maar ik ben nog nooit zo keurig celibatair geweest als in deze fase van mijn leven.”

De ontslagen pastor heeft op 7 mei nog een gesprek gehad met bisschop Punt. Daarna heeft hij in een brief zijn visie verwoord. In juni, vlak voor zijn vakantie, werd hij ontslagen.

Geen vertrouwen

Het is onbekend wanneer zijn beroep in behandeling wordt genomen. Veel vertrouwen heeft hij er niet in. “In de kerk is geen scheiding van machten. Alle macht ligt bij de bisschop. Ik wil hem graag zien als liefdevol mens met de beste bedoelingen, maar het is een slager die zijn eigen vlees keurt. Kerkjuristen hebben vaker gezegd dat dat geen goede zaak is.”

Zondag, tijdens de jaarlijkse Pride Amsterdam, verzorgt Valkering de Bijbellezing tijdens een speciale Pride kerkdienst.

Bisschop Jos Punt. Beeld anp

Het Bisdom Haarlem-Amsterdam wist van de geaardheid van Valkering, maar was vooral overvallen door de onthulling van zijn seksueel losbandige leefwijze zonder overleg vooraf. “Zoals de bisschop toen al heeft gezegd, heeft hij er geen probleem mee dat de pastoor een soort openbare biecht heeft gehouden, maar wel met de wijze waarop,” aldus een verklaring van het bisdom.

“Hij heeft de pastoor een tijdelijke suspensie opgelegd, en een bezinningsperiode met begeleiding, in een daarvoor geschikt klooster of centrum. Het celibaat is tenslotte geen knop die je zo even met een korte mededeling kunt omdraaien.”

Volgens het bisdom is Valkering nog niet begonnen aan zijn ‘bezinningsperiode’. Bovendien stoort het bisschop Punt dat Valkering weigert gehoor te geven aan zijn verzoek om mediastilte. “Een normalisering van zijn situatie is hierdoor nu niet mogelijk,” aldus de verklaring van het bisdom. “Eerst zal hij aan de gestelde voorwaarden moeten voldoen.”

Het bisdom zegt dat Valkering in Rome in beroep kan gaan. Dat zou nog niet gebeurd zijn. “Ook een beroep schort de genomen maatregelen evenwel niet op. Het bisdom had graag alles op constructieve wijze willen afronden, maar de pastoor lijkt hier niet aan toe.”