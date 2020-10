Priester neergeschoten in Lyon, dader gevlucht

Beeld EPA

De geestelijke werd twee keer beschoten toen hij de kerk aan het sluiten was. Hij raakte levensgevaarlijk gewond.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken waarschuwt op Twitter voor een veiligheidsincident en vraagt mensen het gebied rond de plek waar de priester is neergeschoten te vermijden.

Onrustig in Frankrijk

Frankrijk staat op scherp na een reeks terreurdaden door moslimextremisten. Donderdag maakte een 21-jarige Tunesiër met een mes drie slachtoffers in een kerk in Nice, waarbij hij volgens de autoriteiten ‘Allahu akbar’ (‘God is groot’) schreeuwde.

Twee weken geleden werd de Franse leraar Samuel Paty onthoofd nadat hij tijdens een schoolles over de vrijheid van meningsuiting twee cartoons van Mohammed uit de krant Charlie Hebdo zou hebben getoond.

Felle reactie

President Macron reageerde fel op de onthoofding. Hij beschreef de islam als een religie die ‘wereldwijd in crisis’ is, en beloofde onder meer een strikter toezicht op scholing, een betere controle op buitenlandse financiering van moskeeën en een hardere aanpak van moslimextremisme. Ook onderstreepte hij dat het in Frankrijk altijd mogelijk zal zijn om religieuze spotprenten in het openbaar te tonen.

De opmerkingen van Macron leidden tot woede onder moslims in Frankrijk en ver daarbuiten, die onder meer leidden tot een oproep op social media om Franse producten te boycotten. Die oproep werd zelfs ondersteund door de Turkse president Erdogan. In onder meer Bangladesh en Irak gingen demonstranten met karikaturen van Macron over straat. Zij noemden de Franse president ‘de vijand van de vrede’.

Premier Rutte schaarde zich eerder deze week achter Macron, en noemde de uitlatingen van Erdogan onacceptabel.