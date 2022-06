Politieke spanning in Zuid om voordracht VVD-bestuurder: ‘Het is hier een soort Binnenhof in Zuid’

Stijn Nijssen, de voorgedragen stadsdeelbestuurder van VVD Zuid. Beeld Website VVD Amsterdam

Wat bedoeld was als geste vanuit de Amsterdamse coalitie richting de oppositiepartijen, pakt uit in politieke spanning in Zuid. Elk stadsdeel heeft eigen bestuurders die benoemd worden door het college, in dit geval PvdA, GroenLinks en D66. Deze bestuurders helpen het coalitieakkoord uit te voeren en komen doorgaans uit dezelfde partijen die samen het college vormen. Maar om de winnende partijen op stadsdeelniveau ook een stem te geven, werd besloten dat de VVD in Zuid een bestuurder mag aanleveren en Bij1 in Zuidoost.

Deze week vinden hoorzittingen plaats, waarbij de door Amsterdammers verkozen stadsdeelcommissieleden de beoogde bestuurders ondervragen. Vervolgens stemmen ze of ze de benoeming een goed idee vinden of niet. In Zuidoost bij Bij1 verliep dit zonder slag of stoot.

Zo niet in Zuid, waar VVD’er Stijn Nijssen is voorgedragen. Daar vraagt de VVD zelf zich af hoe hun bestuurder in een stadsdeelbestuur het coalitieakkoord denkt te gaan uitvoeren. Een akkoord, nota bene, waar hun partij tegen heeft gestemd.

GroenLinks Zuid vindt het vreemd dat zij nu oppositie moeten voeren tegen hun eigen coalitieakkoord, waarvoor hun bestuurder Rocco Piers is geslachtofferd en dat er in Zuid nu een ‘rechtse coalitie’ komt. Daarmee staat woensdagavond de hoorzitting onder hoogspanning. Er is een gerede kans dat Nijssen geen positief advies krijgt van de meerderheid van de vijftien commissieleden.

‘Ze mogen hun eigen plan trekken’

Claudia van Zanten, voorzitter van VVD Zuid, zegt geen voorstander van de constructie te zijn en dat dit bovendien duidelijk is gemaakt richting het bestuur. “Ik weet niet hoe ik aan de VVD-kiezer in Zuid moet uitleggen dat een VVD-bestuurder straks hier coalitiebeleid gaat uitvoeren. Zelfs als Mark Rutte was voorgedragen, had ik het een lastig uit te leggen verhaal gevonden.”

Commissielid Ellis Mulder sluit zich daarbij aan. “Wij hebben duidelijk aangegeven dat we geen dagelijks bestuurder willen en het bestuur heeft beloofd daarnaar te luisteren. Nog geen halfuur later lieten ze weten tóch Stijn Nijssen voor te dragen.”

Extra pijnlijk: de VVD probeerde de gemoederen te sussen in een persbericht met de belofte dat Stijn Nijssen Openbare orde en Veiligheid in zijn portefeuille zou krijgen, een ‘VVD-thema’ waar wat meer bewegingsvrijheid is. Al snel bleek echter dat deze onderwerpen gewoon bij D66 zou blijven, die de stadsdeelvoorzitter aflevert.

Het statement werd zonder ruchtbaarheid een dag later uit het persbericht verwijderd. “Het is maar een voorbeeld van hoe amateuristisch dit hele proces is verlopen,” aldus Mulder. “Ik vind het een middelvinger naar de democratie en naar de stadsdelen.”

Kune Burgers, waarnemend fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad, erkent dat de kwestie voor verdeling zorgt. Deze week belde hij met de fractieleden om uit te leggen waarom de VVD dit wil. “We snappen dat het vragen oproept, maar voor ons is het glas halfvol. Wij hopen dat ze voor gaan stemmen, maar ze mogen hun eigen plan trekken.”

Binnenhof in Zuid

Binnen GroenLinks is onvrede over de manier waarop de partij dit heeft uitonderhandeld. De partij pleit ervoor dat het het stadsbestuur meer rekening houdt met de lokale stemuitslag in de stadsdelen, maar in Zuid gebeurt dat niet: VVD, D66 en GroenLinks behaalden allen 21 procent van de stemmen, terwijl PvdA slechts 17 procent van de stemmen kreeg. Partijleden vragen zich dan ook af waarom juist GroenLinks oppositie moet voeren.

Stadsdeelcommissielid Sam Altena vindt bovendien dat het ingaat tegen het politieke stelsel: “Een VVD’er die links progressief beleid moet uitvoeren, staat haaks op ons politieke stelsel. Als dit op een hoger niveau was gebeurd, dan weet ik zeker dat een hoogleraar staatsrecht hier écht een probleem in had gezien.” De GroenLinks-fractie gaat dan ook tegen stemmen, melden zij.

Dat kan consequenties hebben voor de voordracht van Stijn Nijssen: op een ledenvergadering werd afgesproken dat GroenLinks-raadsleden niet zomaar over een eventueel negatief advies heen kunnen stappen in de gemeenteraad volgende week. Volgen GroenLinks-raadsleden daarmee het advies van de leden of kiezen ze voor het coalitieakkoord?

Op 22 juni stemt de gemeenteraad wel of niet in met de beoogde bestuurders. Voor Floor Toot, fractielid voor GroenLinks Zuid is het hoe dan ook een ‘valse start’. Zuchtend: “Wij wilden gewoon lekker aan de slag. Ik wil bewoners vertegenwoordigen en nu zit ik al weken in een soort Binnenhof in Zuid.”