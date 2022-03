Politie zoekt mensen die bij gijzeling Apple Store in pand waren

In de Apple Store hield een 27-jarige gewapende Amsterdammer vorige week dinsdag urenlang een klant vast. Beeld Joris van Gennip

De personen die zich twee uur in de kantine verschansten, waren vooral klanten van de Apple Store. De recherche heeft hen op de avond na hun bevrijding niet allemaal kunnen horen. ‘In alle hectiek hebben agenten op dat moment niet van alle betrokkenen de gegevens kunnen noteren,’ schrijft de politie. ‘Rechercheurs hebben later alsnog het merendeel van de slachtoffers gesproken en wil nu graag met de resterende slachtoffers in contact komen.’

Ook andere betrokkenen die nog geen contact hebben gehad met de recherche wordt gevraagd zich te melden. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die zijn weggerend bij de Apple Store of die in omliggende panden ooggetuige waren van wat er gebeurde.

Juiste nazorg

De politie wil niet alleen alle benodigde informatie verzamelen, maar er ook voor zorgen dat iedereen die dat nodig heeft de juiste nazorg krijgt.

In de Apple Store hield een 27-jarige gewapende Amsterdammer vorige week dinsdag urenlang een klant vast. Hij beschoot de politie en dreigde zichzelf op te blazen. De gijzelnemer eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand. Ongeveer zeventig mensen die zich in het pand schuilhielden werden tijdens en na de gijzeling door de politie in veiligheid gebracht. De gijzelnemer werd aangereden door een politieauto toen hij achter de gegijzelde man aan de winkel uit rende. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen.