Politie schoot 87 keer in nasleep overval waardetransport Schöne Edelmetaal

Beeld Michel van Bergen

“We hebben alleen in de lucht geschoten.” Die zin werd meermaals uitgesproken tijdens de tweede dag in het proces tegen een groep Franse en Belgische verdachten die volgens het Openbaar Ministerie betrokken waren bij de gewelddadige roof op Schöne Edelmetaal in Amsterdam Noord.

De gewapende overvallers drongen op 19 mei 2021 het pand aan de Meeuwenlaan binnen. Tijdens de overval schoot een van hen in de lucht met een vuurwapen. Op de overval, waarbij bijna 15 miljoen euro werd buitgemaakt, volgde een wildwest-achtervolging dwars door Amsterdam Noord.

Agenten hebben verklaard hoe een van de verdachten uit het linker achterraam van de vluchtauto hing en met ‘een lang wapen’ kogels afvuurde. “Afwisselend in de lucht en op ons. Het leek alsof hij alles probeerde te raken. Tien à twintig schoten achter elkaar.”

Hachelijke momenten

Een getuige die op straat stond in Amsterdam Noord zegt te hebben gezien hoe de overvallers tijdens de achtervolging gericht op de politie schoten.

Ook op andere plekken waar de politie de overvallers achtervolgde, soms met snelheden van 180 kilometer per uur, zou er vanuit andere voertuigen op de politie zijn geschoten. Dat politiemensen hachelijke momenten doormaakten, staat vast. Een van hen verklaarde achteraf dat hij tijdens zijn lange dienstverband nog nooit zoveel geweld had meegemaakt.

Bij een parkeerterrein bij Broek in Waterland stapten de overvallers over in andere auto’s. “Opeens zagen we de Porsche en de Audi op een klein parkeerterreintje staan. Er stonden zeven of acht mannen naast die schrokken toen ze ons opeens zagen,” heeft een agent verklaard.

Een van de overvallers, een man met een rode skibril op, zou daarop het vuur hebben geopend op de politie. Een van de agenten meende te horen hoe een kogel insloeg in de politieauto.

Poging tot doodslag

Ondanks al deze verklaringen zijn nergens inslagen teruggevonden van kogels uit de wapens van de verdachten. Wel zijn 17 inslagen van politiekogels aangetroffen. In totaal werden in Broek in Waterland 87 hulzen van politiemunitie teruggevonden. Van de overvallers werden 8 kogelhulzen aangetroffen.

De agenten die schoten op de overvallers worden hiervoor niet vervolgd. Volgens het OM is het gerechtvaardigd dat ze het vuur openden op de overvallers.

Een aantal agenten heeft inmiddels aanvullende verklaringen afgelegd waarin hebben verklaard dat ze niet hebben gezien dat de verdachten op hen geschoten of gericht hebben.

De vraag of de overvallers wel of niet gericht op de politie hebben geschoten is een belangrijk twistpunt tussen het OM en de advocaten van de verdachten. De overvallers worden naast voor diefstal met geweld en wapenbezit ook vervolgd voor poging tot doodslag op politiemensen. Als de rechtbank dat laatste niet bewezen acht, scheelt dat aanzienlijk in de strafmaat.