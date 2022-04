Politie gaat boten streng controleren op Koningsdag: ‘We zijn niet de zwaaipolitie’

Drukte op de gracht tijdens Koninginnedag 2011. Beeld Berlinda van Dam / Hollandse Hoogte

“Als op de weg vijftig cabrio’s zouden passeren waarin iedereen aan de rosé zat, inclusief de bestuurder, zou iedereen dat idioot vinden. Op het water vindt men dat normaal,” zegt teamleider René Bultstra van het nieuwe Team Verkeer van de Amsterdamse politie, dat zich voor de helft op het water richt en voor de helft op de weg.

Het nieuwe team wil op het water én de weg de regels strenger controleren. Bultstra: “Ons motto: we maken het zo veilig mogelijk voor goedwillenden, ook door te handhaven, én zo onveilig mogelijk voor degenen die zich misdragen en criminelen.”

Wangedrag

Hoewel varen door de grachten en over ’t IJ een gemoedelijk imago heeft, kan wangedrag op het water minstens zo gevaarlijk zijn als op de weg. Niet voor niets zijn sommige boetes op het water fors hoger dan op de weg, zegt Nick Schuiling, schipper en vaarinstructeur in het nautische deel van het Team Verkeer. “De boete voor varen zonder vaarbewijs is hoger dan rijden zonder rijbewijs, bijvoorbeeld, vanwege het gevaar. Het kan je 600 euro kosten als je zonder vaarbewijs een snelle motorboot bestuurt die harder kan dan 20 kilometer per uur.”

Het besef van de risico’s ontbreekt onder amateurschippers nog wel eens, ziet Schuiling aan hun vaargedrag. “Op ’t IJ heb je héél druk beroepsgoederenvervoer plus de pont en soms zo’n bovenmaats cruiseschip. Niet iedereen houdt goed rechts. Je moet weten dat een beroepsschip van 110 meter met 12 tot 18 kilometer per uur komt aanvaren, echt niet tijdig kan afremmen of uitwijken, en aan de voorkant een dode hoek heeft van wel 300 meter.”

A2 oversteken met een step

Bultstra: “Het breedste gedeelte van de A2 oversteken met een step zou bizar zijn, maar op ’t IJ is het de normaalste zaak van de wereld met een afgeladen sloepje dwars door de vaarroute te pruttelen, met het gangboord maar nét boven de waterlijn. Levensgevaarlijk.” Daarom wil het nautische gedeelte van het team strenger zijn. “Het kwam in het verleden te vaak voor dat collega’s schippers wel aanspraken, maar niet bekeurden. Wij zijn niet de zwaaipolitie, waarnaar je vanaf je bootje zwaait.”

Het nautische gedeelte van het nieuwe Amsterdamse Team Verkeer telt 25 agenten en is 24 uur per etmaal, 7 dagen in de week actief. Op Koningsdag zal het met de waterpolitie van de landelijke eenheid samenwerken. De Amsterdammers hebben twee snelle motorboten en een ‘kantoorschip’. In totaal zullen tientallen boten in en om Amsterdam het water op gaan.

Illegale rondvaart

Voormalig rechercheur Bultstra heeft zich laten bijscholen zodat hij ook op het water uit de voeten kan, in uniform. “Ik ben van de opsporing overgekomen om met mijn collega’s vanuit verschillende perspectieven te kijken. We kijken nu ook met de blik van de recherche naar figuren met verkeerde intenties.”

Het team wil zowel op het water als op de weg meer ‘de ogen en oren van de opsporing’ zijn. “De illegale rondvaart geeft bijvoorbeeld veel overlast voor de Amsterdammers die aan of op het water wonen. Die willen we samen met het nautische beheer van de gemeente aanpakken,” zegt Bultstra. “In de jachthavens en de passantenhavens waar je twee nachten mag slapen, verblijven sommigen nu veel langer, soms tegen contante betaling en zonder deugdelijke registratie. In navolging van de collega’s elders in Noord-Holland willen we die mensen uit de anonimiteit halen.”