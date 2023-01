Politie doorzoekt huizen familieleden van gezochte ‘Bolle Jos’ Leijdekkers

Compositietekening van Jos Leijdekkers, alias ‘Bolle Jos’. Beeld Politie

Jos Leijdekkers wordt gezien als een van de hoofdrolspelers in de internationale cocaïnehandel. Daarnaast wordt hij verdacht van het op grote schaal witwassen van de criminele opbrengsten van zijn drugshandel. Daarbij zou hij nauw samenwerken met criminelen uit Amsterdam.

De familieleden van wie de woningen en een kantoor in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam zijn doorzocht worden zelf verdacht van het witwassen van crimineel geld. De politie vermoedt dat zij (buitenlands) geld en dure cadeaus – exclusieve sieraden, horloges en handtassen – hebben aangenomen, terwijl zij wisten dat deze waren betaald met ‘misdaadgeld’.

Bij de doorzoeking zijn twee vrouwen van 68 en 27 jaar aangehouden. Ook is beslag gelegd op mobiele telefoons, usb-sticks, computers, camera’s en foto’s die worden onderzocht op aanwijzingen van de verblijfplaats van Leijdekkers. Ook zijn er tienduizenden euro’s, Turkse lira, Zwitserse francs en VAE-dirham gevonden. Een woordvoerder van de politie wil niets kwijt over de precieze familieband tussen de aangehouden vrouwen en Leijdekkers.

Bolle Jos is voortvluchtig en verblijft vermoedelijk al langere tijd in Turkije. De ouders en een zus van Leijdekkers zijn in augustus en december 2022 naar Turkije gereisd en hebben daar volgens de politie mogelijk contact hem gehad. Eind mei werd Leijdekkers op de Nationale Opsporingslijst gezet.

Excessief geweld

Volgens de politie is het ook waarschijnlijk dat Bolle Jos betrokken is bij zeer ernstige gevallen van excessief geweld. Zo wordt vermoed dat hij betrokken is bij de verdwijning en dood van Naima Jillal. Zij verdween op 20 oktober 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto stapte.

In onderschepte Sky-ECC-berichten komt naar voren dat Leijdekkers een belangrijke rol heeft bij de verdwijning van Jillal.

