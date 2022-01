Politie beëindigt illegaal feest in politiepand in aanbouw

De politie beëindigt in de nacht van vrijdag op zaterdag vijf illegale feesten op verschillende locaties in de stad. Beeld Joris van Gennip

Een feest met 300 bezoekers vond opmerkelijk genoeg plaats in een politiebureau in aanbouw op Zeeburgereiland. “Na een tip zagen wij, aangekomen bij het pand, twee meisjes over het hek klimmen, dan weet je dat het mis is,” vertelt een woordvoerder van de politie. Op de locatie aan de Atje Keulen-Deelstrastraat, achter tankstation Kriterion, werden twee Amsterdammers van 19 en 20 jaar oud aangehouden voor vernielingen. Er is een geluidsinstallatie in beslag genomen.

Volgens de woordvoerder is er grote schade aangericht aan het politiepand, waarvan de oplevering in het voorjaar gepland staat. Zo was het hekwerk om mensen van het terrein af te houden opengeknipt en is er veel troep achtergelaten.

En daar bleef het niet bij: op nog drie locaties in Noord en een bij de Houthaven werden illegale feesten met in totaal honderden bezoekers stilgelegd.

Meldingen overspoeld

Volgens de politie zorgen dit soort ‘excessen’ ervoor dat er minder tijd overblijft voor andere ernstige incidenten, zoals huiselijk geweld, verkeersongelukken en overvallen. “Dit soort meldingen worden overspoeld door de feesten.”

Hoe vaak de politie op illegale feesten stuit, kan de woordvoerder niet precies zeggen: "Het komt wel vaker voor. Iedereen, jong, oud, is op zoek naar een uitlaatklep. Maar we zitten in een pandemie en we hebben regels vastgesteld waar iedereen zich aan moet houden. Maar als je kijkt naar het afgelopen nacht, dan zijn er echt honderden mensen op die feesten. Het lijkt steeds moeilijker te worden.”