Pim Lammers, auteur die over gender en diversiteit schrijft voor kinderen en volwassenen

Pim Lammers

Zijn debuut uit 2017 Het lammetje dat een varken is, geïllustreerd door Milja Praagman, werd bekroond met een Zilveren Griffel. Daarmee werd Pim Lammers (Groningen, 1993) de jongste Griffelwinnaar in de geschiedenis van de prijs en de auteur van wat het eerste transgender kinderboek wordt genoemd. Het gaat over een lammetje dat niet in de wei wil dartelen maar liever in de modder rolt. De dierendokter kan hem niet beter maken, de diagnose: het lam is van binnen een varken. En in de biggenpoel is het thuis.

Zo eenvoudig kan het zijn, vond de Griffeljury. ‘Het transgender idee is op treffende wijze teruggebracht tot de stadia die de transformatie met zich meebrengt: het ontdekken, ervoor uitkomen, je ernaar gedragen en geaccepteerd worden door je omgeving.’

Lammers studeerde Politicologie en Nederlandse taal & cultuur aan de Universiteit van Amsterdam. Naast zijn kinderboeken schrijft hij voor volwassenen verhalen, poëzie en (persoonlijke) reportages voor kranten en literaire tijdschriften. Hij kwam op zijn eerste prentenboek toen hij ontdekte dat er geen kinderboeken over gender voor 4 of 5 jaar oud bestonden. ‘En dat is gek, want kinderen zijn er juist dan mee bezig (...) De helft van de mensen die transgender zijn weet voor het tiende jaar al dat ze dat zijn,’ zei hij in een interview met Omrop Fryslân.

Niet de grote boze wolf

In 2018 kwam er een vervolg, De boer en de dierenarts, waarin die verliefd op elkaar worden. Op verschillende manieren speelt diversiteit een rol in Lammers boeken. Zo is het in zijn Ridder Roa-reeks prinses Roa die ten strijde trekt als de helden op zijn of in varkens veranderd, in Er was eens een koe (dat de shortlist van de Belgische boekenprijs De Boon 2022 haalde) moet het sprookje nu eens niet gaan over biggetjes of de grote boze wolf. Lammers verzorgt ook de leestips op de site queerboeken.nl.

“Pim Lammers is een voortrekker als het gaat om gender en seksuele identiteit in kinderboeken,” zegt Philip Hopman, illustrator van de populaire kinderboekenreeks Boer Boris, die wordt geschreven door Ted van Lieshout. Daarom kreeg Lammers vorig jaar ook een subsidie (5000 euro) van het Boer Boris Fonds die de makers vorig jaar bij het tienjarig bestaan vorig jaar van Boer Boris hebben ingesteld.

Hopman: “ Wij vinden zijn werk heel erg moedig. Hij kan onderwerpen als gender en diversiteit vanuit zijn eigen belevingswereld op een hele leuke en mooie manier omschrijven in kinderboeken. En ook in zijn werk voor volwassenen schrijft hij, op een andere toon, over onderwerpen die misschien nog taboe zijn. Het is ontzettend wrang en onterecht en een helaas een teken des tijds dat een klein groepje nieuwe moraalridders internet volschrijft met de bagger hij nu over zich heen krijgt.”