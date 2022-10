Pijnlijk dat de reactie van Femke Halsema na de moord op Peter R. de Vries werd gebruikt bij terreur

Het Gouden Uur. Beeld AVRO TROS

Voor het begin van elke aflevering van Het gouden uur wordt gewaarschuwd voor ‘schokkende beelden’ en daarmee is geen woord teveel gezegd. Het hakt erin, zoals in de aflevering van vorige week, toen een vrachtwagen op de ‘Oostermarkt’ in Amsterdam inreed op het winkelend publiek. De niet-bestaande naam was het enige en kleinste detail dat niet levensecht overkwam.

Daarmee begon het gouden uur, waar de serie zijn naam aan dankt. Het is het uur dat volgt op een terreuraanslag, waarin de kans het grootste is om de daders te pakken. Terwijl is de stad juist op dat moment uiterst kwetsbaar voor een nieuwe hinderlaag van de terroristen. En dat gebeurde zondag prompt in aflevering 3.

De ontreddering op de markt werd knap in beeld gebracht, net als de moed van de hulpverleners. Het verhaal is tot de kleinste details uitgewerkt, zoals het litteken van een schotwond bij rechercheur Mardik (een hoofdrol van Nasrdin Dchar) overgehouden aan zijn jeugd in Afghanistan. De thrillerserie van scenarist én rechercheur Simon de Waal levert toch al veel bloedstollende momenten op, een aanrader als je het Lips vraagt. Alleen aflevering 1 kwam wat traag op gang, hetgeen AvroTros heeft opgelost door de eerste twee afleveringen ineens op de buis te brengen.

Pijnlijk waren alleen de reacties van burgemeester Halsema en premier Rutte op de aanslag. Ook die waren levensecht, want ontleend aan de moord op Peter R. de Vries. Alsof ze dat zei over het bloedbad op de Oostermarkt zagen we Halsema op een persconferentie nog eens spreken van ‘een brute, laffe misdaad’. Daar kwam de serie naar de smaak van Lips opeens iets te dichtbij, maar dat kan ook te maken hebben met het slachtoffer dat we in Amsterdam allemaal nog op ons netvlies hebben staan.