Pfizervaccin goedgekeurd voor kinderen vanaf 5 jaar

Het gebouw van EMA in Amsterdam. Beeld AP

De experts stellen vast dat de voordelen van het vaccin ook voor jonge kinderen zwaarder wegen dan het risico op bijwerkingen, die doorgaans mild zijn. Het EMA adviseert de Europese Commissie dan ook het vaccin goed te keuren voor toediening aan kinderen van 5 tot en met 11 jaar.

Bij kinderen van 5 tot 11 jaar zal de dosis lager zijn dan die bij mensen van 12 jaar en ouder. Net als bij de oudere leeftijdsgroep wordt het toegediend als twee injecties in de spieren van de bovenarm, met een tussenpoos van drie weken.

Een onderzoek bij kinderen van 5 tot 11 jaar toonde aan dat de reactie op een lagere dosis in deze leeftijdsgroep vergelijkbaar is met die op de hogere dosis bij 16- tot 25-jarigen. Deze kinderen kregen ofwel het vaccin ofwel een placebo. Van de 1305 kinderen die het vaccin kregen, kregen er drie Covid-19, vergeleken met 16 van de 663 kinderen die een placebo kregen. Dit betekent dat het vaccin in deze studie 90,7 procent effectief was in het voorkomen van corona.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen zijn vergelijkbaar met die bij mensen van 12 jaar en ouder. De vaccinatie kan zorgen voor pijn in de arm, vermoeidheid, hoofdpijn, roodheid en zwelling, spierpijn en koude rillingen. Deze verdwijnen doorgaans binnen enkele dagen na vaccinatie.