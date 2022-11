Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster filmden hun tuin tijdens de pandemie: ‘We waren elke dag verbaasd’

Documentairemakers Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster filmden hun binnentuin tijdens de lockdown. In Reis door onze wereld zorgt een simpele stadstuintje voor observaties over mens en natuur. ‘We hebben zoveel geleerd van deze film.’

Het is maart 2020. De coronapandemie heeft Nederland bereikt. De lockdown is ingegaan en Petra Lataster-Czisch (68) en Peter Lataster (67) grijpen hun camera. Op dat moment weten ze, net als iedereen, nog niet hoe lang de lockdown zal duren – wel dat ze een film willen maken over deze unieke situatie.

De Latasters vergelijken de lockdown meermaals met gevangenschap. Hun bovenburen, een Oekraïens-Russisch stel dat naar Nederland is geëmigreerd, vertellen hen over het belang van de vrijheid van geest ten tijde van fysieke opsluiting: “Niemand kan je verbieden uit het raam te kijken.”

En de Latasters kijken: naar hun binnentuin, die zoveel leven bevat. Naar hun vrienden Ingrid en Hansje, die in videogesprekken in de film verschijnen, en die ‘pars pro toto staan voor het niet kunnen bezoeken van geliefden’. En, in Rear Window-stijl, vanuit hun tuin naar hun buren, die online les geven en naar school gaan, telefonisch vergaderen en heimelijk familieleden op bezoek krijgen.

“Dat was inderdaad als Rear Window, alleen werd er niemand vermoord,” lacht Lataster. “Nou,” corrigeert Lataster-Czisch haar man. “Er werd een heleboel vermoord.” Ze doelt op de vele dieren die in hun tuin ten prooi vielen aan andere beesten.

De documentaire die daaruit is ontstaan heet Reis door onze wereld. Want hoewel ze in de documentaire hun huis niet verlaten, maken ze toch een soort reis. Door de lockdown werd hun wereld veel kleiner, maar tegelijkertijd veel rijker. De Latasters wonen al jaren in hetzelfde appartement, maar hadden nog nooit in zoveel detail naar hun eigen tuin gekeken.

Leven en dood

Met een geduld en verwondering die normaliter zijn weggelegd voor wildlifedocumentaires filmden de Latasters een jaar lang hun binnentuin. “We hebben zoveel geleerd van deze film,” zegt Lataster-Czisch. “Wist je bijvoorbeeld dat bladluizen oogjes en pootjes hebben? En dat een spin en een wesp kunnen vechten om een prooi? We waren elke dag verbaasd over wat we in de tuin vonden. Het was een wonder om dat te ontdekken. Tegelijkertijd was het een enorme troost.”

Net als de exotische dieren in de standaard natuurdocumentaires zijn deze insecten bedreigd. Insecten hebben een vitale rol in het ecosysteem en verdwijnen rap, met verreikende gevolgen. De klimaatcrisis is niet het uitdrukkelijke onderwerp van hun film, maar is wel een van zijn belangrijkste thema’s.

Anders dan bij hun andere films begonnen de Latasters blind aan dit project. Beeld Nosh Neneh

Reis door onze wereld is een gewaarwording van cycli. Lente gaat over in zomer, herfst in winter. Bomen verliezen hun blaadjes en lopen weer uit. Een kraai vindt een partner, krijgt een jong en leert hem op eigen benen staan. Kortom: leven gaat over in dood.

Anders dan bij hun andere films begonnen de Latasters blind aan dit project. “Er stond niets op papier,” beaamt Lataster. Dat de film uiteindelijk zal eindigen met het overlijden van hun vriendin Ingrid, kwam als een schok. “Dit klinkt misschien dom, maar we hebben er geen rekening mee gehouden dat Ingrid zou sterven,” zegt Lataster-Czisch. “Omdat we haar al tien jaar ziek hebben meegemaakt en ze er altijd weer bovenop kwam.”

Liefdesfilm

We zitten aan de keukentafel in het appartement van de Latasters. Aangrenzend het raam dat uitkijkt op de weelderige binnentuin. Op tafel een zwarte theekan, die ook in menig shot te vinden is. “De camera stond daar,” Lataster-Czisch wijst naar de hoek van de kamer. “En ik zit meestal hier,” ze gebaart naar de stoel aan de kop van de tafel.

Als je huis een set is, stopt het filmen nooit echt. Lataster-Czisch herinnert zich een nacht waarin ze wakker werden omdat ze buiten iets hoorden. Hup het bed uit, snel de tuin in. “Peter ging in onderbroek naar buiten, ik met een ochtendjas en sokken erachteraan, want het was veel te koud. Terwijl hij filmde, deed ik de ochtendjas over zijn schouders en trok ik zijn sokken een voor een aan.”

Ze kijken met een tederheid terug op de lockdown. “Er zijn mooie dingen uit ontstaan. Heel veel dingen van de lockdown hebben we gehouden. Peter bakt nog steeds brood en maakt mij daar zielsgelukkig mee. We hebben vanochtend ook weer gesport, maar dan een stuk professioneler [dan in de film te zien was, red.].”

“Het is een liefdesfilm,” zeggen de Latasters, die al decennialang samen documentaires maken, als ze hun documentaire beschrijven. De realisatie dat Reis door onze wereld ook over hun liefde gaat, kwam door Mario Steenbergen, hun vaste editor. “Als je een film monteert, worden zeer dierbare, waardevolle momenten plotseling beeldmateriaal,” vertelt Lataster-Czisch. “We hadden Mario nodig om onszelf als materiaal te zien. Om te zien of iets beklijft, waarde heeft of belachelijk is.”

“We beseffen het niet, maar onze afhankelijkheid van de natuur is ook een liefdesverhaal. Zonder de natuur is de mens niks. Dat vond ik een spannende ervaring, om erachter te komen dat je over dit soort dingen kunt nadenken terwijl je naar je simpele stadstuintje zit te kijken. Dat is het dankbare van de covidperiode, dat we die tijd hebben gekregen,” zegt Lataster. “Wij, liefje,” voegt Lataster-Czisch toe. “Mensen op vier hoog met drie kinderen hadden die mogelijkheid niet. Die tuin was een ongekende luxe.”

