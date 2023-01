Petitie voor behoud van Sweelinck College: ‘Het is een multiculturele school die je nergens anders vindt in Zuid’

Beeld ANP / Marco Okhuizen

Onbegrijpelijk, verdrietig, ‘een besluit vanuit een ivoren toren’, het zijn allemaal termen die zijn gebruikt nadat bekend werd dat het Sweelinck College per augustus 2024 moet sluiten. De leerkrachten werden vorige week dinsdagmiddag met het nieuws verrast. Ouders en leerlingen hoorden het nieuws twee dagen geleden en nu daalt dat in.

Ouders zijn woensdag daarom een petitie gestart: ‘Het Sweelinck College moet open blijven’. Want, vinden de ouders, ‘het Sweelinck College is uniek in zijn soort. Het is een multiculturele school die je nergens anders vindt in Amsterdam-Zuid. Het is de school waar Badr uit Oost en Daan uit Zuid de grootste lol met elkaar hebben en samen optrekken om hun diploma te halen.’

Gemixte samenstelling

‘Het is schandalig dat er zo slecht geanticipeerd is, en de kinderen er nu de dupe van moeten zijn,’ schrijft een van de ondertekenaars. Ook een 49-jarige moeder kan zich in die omschrijving vinden. Zij heeft een dochter die in de eerste klas zit. “De school heeft een gemixte samenstelling van leerlingen én van docenten en het gaat er gemoedelijk aan toe. Zo’n samenstelling moet blijven. Voor de stad en voor de kinderen.”

Docenten zijn nog steeds woedend op het bestuur en de gang van zaken. “Het is schandalig dat je een krant nodig hebt om het aan de leerlingen te vertellen. Dat getuigt van iets. Als je midden in een jaar bekend maakt een school te sluiten, dan weet ik niet waar je als bestuur nog meer toe in staat bent.” Alle docenten willen daarom anoniem blijven.

Extra aandacht

“Het Sweelinck is een onmisbare school in Amsterdam,” zegt een docent. “Ja, we zijn een kleine school en dat is juist onze kracht. We hebben hier leerlingen gehad die van scholen zijn gestuurd en hier hun diploma haalden. Wij zijn gespecialiseerd in kinderen die extra aandacht nodig hebben. Leerlingen die uit huis zijn getrapt. Wij docenten bijten ons vast om ze aan een diploma te helpen.”

Dat schoolbestuur Zaam zo abrupt heeft laten weten dat de school sluit, is volgens een andere docent het signaal dat het besluit ‘vanuit een ivoren toren’ is genomen. “Zonder empathie of gedachten over wat het beste is voor kinderen.”