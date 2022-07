Peter R. de Vries krijgt herdenkingsmonument op Leidseplein

Beeld Jacqueline de Haas

Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt. Het is nog niet bekend wanneer het monument, dat volgens de gemeente komt te staan voor de waarden waar De Vries voor stond en die waar de stad voor staat, er gaat komen.

De gemeente heeft veel verzoeken gekregen om Peter R. de Vries en ‘zijn strijd voor een rechtvaardig Nederland’ op een blijvende manier te eren. De familie van De Vries en de gemeente zullen het herdenkingsmonument samen oprichten. ‘Het zal niet Peter R. de Vries als persoon voorstellen, maar abstracter van vorm zijn,’ laat gemeente Amsterdam weten.

Rechtvaardigheid

Amsterdammers mogen meedenken over hoe het monument vorm krijgt. Dat kan door woorden in te sturen die zij vinden passen bij de waarden waar De Vries voor stond. Vijf kunstenaars maken op basis van die woorden een ontwerp voor een monument. Een speciaal ingestelde kunstcommissie kiest begin 2023 het definitieve ontwerp.

Als locatie is gekozen voor het Leidseplein omdat daar de oude studio van RTL Boulevard zit en omdat het in nabij de plek is waar de misdaadverslaggever precies een jaar geleden werd neergeschoten, vertelde zijn dochter Kelly de Vries in RTL Boulevard. Burgemeester Femke Halsema zegt in het RTL-programma dat ze het bijzonder vindt dat het monument niet alleen moet gaan om de persoon, ‘maar om het gedachtegoed, zijn eigenzinnigheid, zijn dwarsheid en zijn gevoel voor rechtvaardigheid’.

