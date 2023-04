Paul de Leeuw had niets te vertellen wat hij niet al vele malen eerder had verteld

Kinderen zijn veerkrachtig en grappig, was de boodschap in ‘Niet klein te krijgen’. Daar keek Lips, met alle respect, niet echt van op. Beeld BNNVARA

Ziekte doet het goed op televisie. Dinsdagavond was op NPO3 in Je zult het maar hebben te zien hoe Sabrina vocht tegen het foetaal alcoholsyndroom en vertelde Driss over het syndroom van Usher, waar hij doof en slechtziend van wordt. Intussen begon Paul de Leeuw op NPO1 aan een nieuwe serie over kinderkanker: Niet klein te krijgen.

Lips moest er even van zuchten. Vooral omdat hij net nog zo’n gezellige aflevering had gezien van Down the Road op NPO3, een van de vele series over mensen met het syndroom van Down. Maar goed: Paul de Leeuw. En kinderkanker.

Dertig jaar geleden zette De Leeuw Nederland op zijn kop door aidspatiënt René Klijn ten tonele te voeren en samen met hem een prachtig lied te zingen. Revolutionaire televisie, die van De Leeuw meteen een icoon maakte.

Het moet gezegd: ook nu nog kan De Leeuw als geen ander duidelijk maken dat ziekte en dood bij het leven horen, en stelt hij kinderen zo goed op hun gemak dat ze ontspannen en zonder terughoudendheid durven te praten. Toch vroeg Lips zich af: wat had De Leeuw te vertellen, wat hij niet al vele malen eerder had verteld?

Niet zoveel eigenlijk. We maakten kennis met de tienjarige Emelie die een hersentumor heeft, met de tienjarige Quinten die gebukt gaat onder leukemie en de veertienjarige Luuk die lijdt aan lymfeklierkanker. Dramatische verhalen, natuurlijk. Maar waarom zitten we hier met zijn allen naar te kijken, dacht Lips. Wat was de boodschap? Kinderen zijn veerkrachtig, en leuk en grappig. Daar keek hij, met alle respect, niet echt van op.

Ziekte op tv. Na De Leeuw kon Lips op dezelfde zender meteen door naar de volgende: in Taxi Castricum vertelde de 22-jarige Luca Marks dat hij ondanks zijn hersentumor komend weekend de marathon van Rotterdam loopt.

