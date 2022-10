Parool-journalist Jesper Roele doet verslag van ADE: ‘Het is een beetje als de Tour de France’

Parool-journalist Jesper Roele doet verslag van het Amsterdam Dance Event. Beeld Eva Plevier

Voor we beginnen: kan je nog op je benen staan?

“Zeker! Het gaat eigenlijk wel goed. Ik slaap elke nacht tussen de vijf en zes uur. Nou ja, nacht... Rond 6.00 uur lig ik in bed en tegen de middag word ik wakker. Een uur of drie-vier later ga ik weer de stad in.”

Hoe is de sfeer dit jaar op ADE?

“Heel goed. Het voelt weer hetzelfde als voor corona. Al zijn er ook verschillen. Zo worden er meer dagfeesten georganiseerd. Dat is blijven hangen van vorig jaar, toen alles vanwege corona vroeg dicht moest. Vooral mensen met kinderen zijn daar positief over.”

“Verder zijn de prijzen flink gestegen. Sommige mensen gingen een paar jaar geleden makkelijk naar vier feestjes op een dag. Nu slaan ze eerder iets over, omdat ze op hun geld moeten letten. Van het personeelstekort in de evenementensector merk je als bezoeker niks. Voor een biertje hoef je niet langer dan normaal in de rij te staan.”



Tijdens ADE is het een kleine stap van bier naar drugs. Wat merk je daarvan in de stad?

“Je ziet dat er drugs worden gebruikt ja, daar kan je niet omheen. Ik zie wel dat de meeste Nederlanders daar verantwoord mee omgaan. Bij toeristen ben ik vaker bang dat er misbruik van wordt gemaakt. Gelukkig heb ik niet gezien dat het ergens fout ging. Overal wordt ook gewaarschuwd voor de gevaren.”

Hoe ziet ADE er voor jou uit?

“Ik ga van feest naar feest; in totaal pak ik er ongeveer 25 mee. Deels voor Het Parool, bijvoorbeeld om het liveblog bij te houden, maar ik ga in het weekend ook privé.”

Nog maatregelen getroffen om dat allemaal vol te houden?

“Normaal vergeet ik mijn oordoppen altijd, maar dat leek me deze week onverstandig. Sowieso zie ik dit jaar meer oordoppen voorbij komen. Ik denk dat het besef indaalt dat je gehoor nog je hele leven mee moet. Qua alcohol doe ik rustig aan, ik drink vooral cola. En ik pak mijn rust. Het is een beetje als de Tour de France hè. Die win je ook in bed en door goed te eten.”

Wat vond je tot nu toe het hoogtepunt?

“Qua show ongetwijfeld de Holo-show van Eric Prydz in Ziggo Dome: qua productie en geluid echt ongeëvenaard. Wel was iedereen daar constant met z’n telefoon bezig. Er werd weinig gedanst. Dat was woensdag in Loft beter, bij Blends: The Tastes of Africa. Die avond verraste me. Ik had dit genre, dance met Afrikaanse invloeden, nog nooit zo meegemaakt. Daar wil ik wel meer van horen.”

Is er iets wat tegenviel?

“Ik vind het jammer dat ADE veel buitenlandse namen naar de stad haalt, terwijl er ook heel talentvolle dj’s in Amsterdam wonen. Ik kan me voorstellen dat grote namen voor buitenlandse toeristen interessanter zijn, maar het zou mooi zijn als lokaal talent meer kansen krijgt.”

Wat kunnen we dit weekend verwachten?

“Ik kijk zelf vooral uit naar Job Jobse in Lofi. En verder heeft Breakfast Club in Zaandam voor zondag Oekraïense dj’s uitgenodigd. Daar ben ook benieuwd naar. Het is in elk geval een mooi initiatief.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: