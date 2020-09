Parken blijven 's nachts toch open, Amsterdamse Bos vanaf zondag deels dicht

Het Amsterdamse Bos. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De plaatsen waar eerder feesten waren in het Amsterdamse Bos en de Ouderkerkerplas worden in de nacht afgesloten. Hierdoor probeert de veiligheidsregio samenscholing en illegale feesten tegen te gaan. “De verwarring tussen parken en buitengebieden komt waarschijnlijk door de tijdsdruk die achter het persbericht, dat de gemeente vrijdagavond verspreidde, zat”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De parken blijken lastig om nachtelijk af te sluiten. Hier komt meer controle van de coronaregels; handhavers en politie gaan nachtelijke rondes maken. In het Amsterdamse Bos en de Ouderkerkerplas controleert de politie 's nachts op samenscholing.

Een woordvoerder van het Amsterdamse Bos wist nog niet van de sluiting van gedeeltes van het gebied. “Het valt hier heel erg mee met illegale feestjes en de boswachterij heeft de situatie onder controle.” Toch ziet de politie wel een sterke toename van het aantal feesten in het gebied. In de afgelopen maanden beëindigde de politie verschillende feesten in en rond de stad.