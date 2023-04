Parkeergarage Willibrordusplein De Pijp definitief van de baan: kosten rijzen de pan uit

Onder het Willibrordusplein in De Pijp zou de garage komen. Beeld Amaury Miller

Volgens verkeerswethouder Melanie van der Horst liggen financiële motieven aan de beslissing ten grondslag: oorspronkelijk moest de garage een kleine 25 miljoen euro gaan kosten, maar dat bedrag is inmiddels opgelopen tot misschien het dubbele.

Maar op de achtergrond lijkt de bouw van een parkeergarage midden in een woonbuurt vooral te botsen met het autoluwe beleid van de gemeente. De exploitatie van de parkeergarage is commercieel alleen rond te krijgen als er meer plekken beschikbaar zouden komen voor bezoekers in plaats van bewoners. Dit zou betekenen dat de garage een aanzuigende werking zou hebben voor auto’s.

Garages afstoten

De gemeente werkt op het moment aan een analyse van de bestaande parkeergarages en -terreinen in de stad. Op basis hiervan wordt volgens Van der Horst ‘een selectie van locaties nader onderzocht op mogelijke afstoot’. De gemeente zal later met concrete voorstellen voor eventueel af te stoten garages komen.

De streep die nu definitief door de bouw van de Willibrordusgarage lijkt te worden gezet, liet zich de laatste jaren wel zo’n beetje aankondigen: de gemeenteraad stemde in 2017 voor de komst van de garage, maar in de jaren die volgden bleef het jarenlang oorverdovend stil.

Totdat ruim een jaar geleden ineens werd besloten een buurtpeiling te houden, tegelijkertijd met de verkiezingen voor de gemeenteraad en de stadsdelen. De uitslag van deze volgens Van der Horst ‘gezaghebbende’ draagvlakpeiling wees uit dat 52 procent van de bewoners van straten rond het Willibrordusplein voor de komst van een garage was. In de buurt werd veel kritiek geuit op de manier waarop de peiling was georganiseerd: de vraagstelling was volgens hen gekleurd.

Al sinds 2015

De gemeenteraad stelde in september 2015 al de Uitvoeringsagenda Mobiliteit vast, waarin de bouw van een garage als een middel werd benoemd om meer openbare ruimte in De Pijp vrij te spelen. Parkeerplaatsen in de openbare ruimte konden dan worden opgeheven en gecompenseerd worden in de garage.

Het college heeft in het coalitieakkoord opgenomen dat ze haar eigen investeringen in parkeergarages gaat herijken, aldus Van der Horst in een brief aan de gemeenteraad. ‘Ook wordt gekeken of parkeergarages niet beter door de markt kunnen worden geëxploiteerd.’

Maar financiering van de bouw van de garage door de markt is geen optie, schrijft Van der Horst. De verdeling die ten grondslag ligt aan de businesscase gaat volgens haar uit van 80 procent vergunningshouders en 20 procent bezoekers. ‘Om de financiering van de bouw van de garage voor de markt aantrekkelijk te maken zou moeten worden getornd aan de verdeling bewoners bezoekers. Er zouden dus veel meer bezoekers moeten parkeren in de garage om deze interessant te maken voor een marktpartij.’

