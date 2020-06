Pandemie, hittegolven én thuiswerken: hoe overleven we de zomer van 2020?

Het wordt, volgens de voorspellingen, een hete zomer. Maar naar het strand of zwembad voor verkoeling zit er niet echt in, want tja, corona. Zelfs op kantoor kunnen we niet meer terecht voor wat broodnodige aircokou. Hoe komen we een zomer vol hittegolven en coronamaatregelen door?

We krijgen een warme en droge zomer, aldus Weeronline. De temperatuur zal vaak tussen de 25 en 30 graden liggen, meerdere hittegolven met extreme temperaturen van 35 tot 40 graden zijn niet uitgesloten. Normaal luidt het advies: zoek de koelte op onder een boom, bij een meertje, of aan het strand. Maar in de stad, waar de ruimte schaars is, met z’n allen op een kluitje aan de Amstel gaan liggen, dat is nu natuurlijk geen goed idee.

Verkoeling vinden is dit jaar daarom een grotere uitdaging dan anders. “De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is twee maanden geleden begonnen met het inventariseren van nationale hitteplannen,” vertelt Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit. Hij zit in het Global Heat Health Information Network, een internationale samenwerking van specialisten die landen op het Noordelijk halfrond voorbereiden op een hete zomer in combinatie met Covid-19.

“Een aantal adviezen dat in hitteplannen wordt gegeven zijn tegenstrijdig met de coronamaatregelen,” legt Daanen uit. Zo luidt een algemeen advies bij warm weer om koele plekken op te zoeken, zoals bijvoorbeeld de supermarkt, maar ook schaduwplekken buiten. Daanen: “Verzamelen op zulke plaatsen is in de 1,5-metersamenleving niet handig. We zullen de verkoeling dichter bij huis moeten opzoeken.”

Er moet dus meer groen komen in de stad en daar werd al hard aan gewerkt. Op het Marineterrein is bijvoorbeeld een experiment gaande met kunstgras dat minder hitte afgeeft en de gemeente trok eerder al subsidie uit voor vergroening van de Amsterdamse daken, die dan beter water kunnen vasthouden en zo verkoeling bieden. Maar wat kunnen we zelf doen?

We zouden een voorbeeld kunnen nemen aan een experiment onder zorgpersoneel. De beschermende kleding die zij moeten dragen vanwege corona is met hoge temperaturen een extra belasting. Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is daarom geëxperimenteerd met het dragen van koelvesten onder de werkkleding van zorgpersoneel. “Daar was men erg enthousiast over,” aldus Daanen. “Het Klimaatverbond heeft zelfs een instructie uitgegeven voor het zelf in elkaar zetten van een koelvest, zodat ook mensen thuis ze kunnen gaan dragen.”

Thuiswerken

Want dat is het volgende probleem: de grote hoeveelheid mensen die deze zomer thuiswerken. Veel kantoren hebben airco, maar de meeste woonhuizen in Nederland niet. Daarom is het volgens Daanen raadzaam om je werkplek aan te passen. Dat kan door te investeren in goede zonnewering, maar ook kleinere ingrepen, zoals een geschikte bureaustoel kunnen al effect hebben (zie het kader voor alle tips).

Dit soort praktische adviezen zijn volgens de hoogleraar heel belangrijk. “Je ziet het effect van hitte direct terug in de sterftecijfers. Als het ongeveer 18 graden is in Nederland gaan de minste mensen dood. Als het warmer of kouder wordt, neemt het sterftecijfer direct toe. Dat is niet altijd even zichtbaar in de samenleving, omdat het vooral ouderen zijn die aan extremere temperaturen bezwijken.”

De groepen die in het geval van corona al het kwetsbaarst waren, lopen ook bij hoge temperaturen veelal het meeste risico. “Hoe ouder je wordt, hoe minder je zweet,” verklaart Daanen. “En als de buitentemperatuur hoger is dan die van het menselijk lichaam (de huidtemperatuur is rond de 35 graden), dan is zweten de enige manier om warmte te verliezen.” Ook mensen met overgewicht en hart- en vaatziekten kunnen warmte minder goed verwerken. Voor hen gelden de gebruikelijke antihitte adviezen van het RIVM.

Het RIVM heeft ook een speciale webpagina over hitte in coronatijd ingericht. Daar staat bijvoorbeeld hoe je koorts en oververhitting van elkaar kunt onderscheiden. Daanen: “Het is belangrijk dat iedereen zich goed inleest en de juiste maatregelen neemt.”