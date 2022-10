Pand op Nieuwezijds Voorburgwal gekraakt; ‘nieuwe vrijplaats voor tegencultuur’

Half oktober was 'Mokum Kraakt' al betrokken bij de kraak van een leegstaand hotel in de Marnixstraat. Beeld Jakob van Vliet

De krakers maakten hun actie vanmiddag bekend. Omdat de kraak inmiddels vier dagen geleden heeft plaatsgevonden is er volgens hen ‘huisvrede’ gerealiseerd waardoor de politie het pand niet direct mag ontruimen. Vanmiddag werd om 14.00 uur een spandoek uitgerold waarmee de kraak bekend werd gemaakt.

Door het pand te kraken zegt krakerscollectief Mokum Kraakt, dat eerder onder meer betrokken was bij de kraak van een leegstaand hotel in de Marnixstraat, dat verwaarlozing wordt tegengaan. “We knappen we het helemaal op. Daarnaast geven we deze ruimte terug aan de Amsterdammers: in deze nieuwe vrijplaats komt ruimte voor tegencultuur, politieke alternatieven en ideeën om een einde te maken aan de wooncrisis.”

Langdurige leegstand

Het gaat om een pand op de Nieuwezijds Voorburgwal 302, op de hoek met de Rosmarijnsteeg, langdurig leeg. De krakers zeggen dat het in bezit is van een beruchte Amsterdamse pandjesbaas, die erom bekend staat rijksmonumenten in de binnenstad te laten leegstaan en te verwaarlozen.

Op beelden op Google Streetview is te zien dat er in het pand aanvankelijk een bedrijf was gevestigd dat onder meer handelt in postzegels. Sinds enkele jaren lijkt er vanuit het pand vanaf eind 2018 met name cannabisolie te worden verkocht. Het pand wekt een verwaarloosde indruk, de muren zijn in slechte staat.

Wooncrisis

Volgens een woordvoerder van Mokum Kraakt dreigt het dagelijks leven onbetaalbaar te worden voor de meeste mensen. “Bovenop de wooncrisis komt ook nog de energie- en inflatiecrisis. Drastische maatregelen zijn nodig om de stad bewoonbaar te houden voor gewone mensen die bedreigd worden door dakloosheid en energiearmoede. Maar in plaats van hen te helpen worden vastgoedinvesteerders en speculanten in de watten gelegd.”

De groep eist ‘woonrechtvaardigheid’ en roept op tot maatregelen ‘die iedereen helpen die niet tonnen voor een huis kan neerleggen’. “Zoals een huurplafond voor álle woningen, veel meer sociale huur, onteigening van huisjesmelkers en het afschaffen van tijdelijke huurcontracten.”