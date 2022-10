Paff opent met Triangle of Sadness, een ‘achtbaan voor volwassenen’

Beeld Jurre Rompa

“We vieren vier dagen lang het medium film, met twintig gelauwerde arthousefilms die het komende bioscoopseizoen te zien zullen zijn,” maakte Paroolhoofdredacteur Kamilla Leupen donderdagavond in Het Ketelhuis nog maar eens de intenties duidelijk van het Parool Film Fest.

Het filmfestival is in 2016 bedacht door Pim Hermeling, directeur van distributeur September Film, en eertijds Paroolhoofdredacteur Ronald Ockhuysen. Het doorstond menige storm; vorig jaar moesten Paffbezoekers bij binnenkomst nog een geldig vaccinatie-, test- of herstelbewijs tonen.

Bij de opening van de zesde editie zat niet alleen de grote zaal bomvol, ook de andere zalen van Het Ketelhuis waren tot de laatste stoel gevuld; Cinecenter, FC Hyena, de Filmhallen, Kriterion en Rialto De Pijp waren eveneens uitverkocht. Onder anderen Daniël Boissevain en Vanessa Henneman, Mijke de Jong en Jan Eilander, Shariff Korver en Joes Brauers, Martijn de Jong, Alex Hendrickx, Bram Schouw, Bero Beyer, Emile Fallaux, Sylvia Witteman en Philippe Remarque schreden over het Paff-gele lopertje voor het Ketelhuis.

Gouden Palmwinnaar

Er stond dan ook een bijzondere film op het programma: de exclusieve voorpremière van Triangle of Sadness, de Gouden Palmwinnaar van het afgelopen festival van Cannes. De Zweedse regisseur Ruben Östlund, die met zijn vorige film The Square ook al de Gouden Palm had gewonnen (slechts negen regisseurs wonnen de prestigieuze prijs twee keer), vertelde in Cannes dat hij met Triangle of Sadness een ‘achtbaan voor volwassenen’ had willen maken: “Een gezamenlijke ervaring voor het publiek: dat je de bioscoop uitloopt en denkt: wat was dit?”

Zo geschiedde. Triangle of Sadness begint in de modewereld, gaat verder op een luxueus jacht en eindigt op een verlaten eiland. Dat luxejacht (dat ooit toebehoorde aan de Griekse scheepsmagnaat Aristotle Onassis) komt tijdens het captain’s dinner in een storm terecht, en alle passagiers worden zeeziek. Niet een beetje, maar superzeeziek, terwijl de kapitein (glansrol van Woody Harrelson) héél dronken wordt met een steenrijke Russische handelaar in kunstmest. Ondertussen krijgen de kotsende passagiers óók nog onstopbare diarree krijgen, in een ellenlange sequentie die herinneringen oproept aan de scabreuze projectielkotsscène uit Monty Python. ‘Het einde van de westerse beschaving,’ in de woorden van Östlund.

Na afloop waren er hapjes en drankjes, maar alles bleef in het nette.

Oscarinzending

De komende dagen staat er nog veel moois op het programma: van de ‘sekskomedie’ Good Luck to You, Leo Grande tot Tori et Lokita, waarmee de Waalse broers Jean-Pierre en Luc Dardenne in Cannes een speciale prijs ter ere van de 75ste festivaleditie wonnen. En van Het verzwijgen, over de ‘foute’ familie van documentairemaker Marieke van der Winden, tot Narcosis van Martijn de Jong, de Nederlandse inzending voor de Oscar, die vorige week op het Nederlands Film Festival werd bekroond met drie Gouden Kalveren.

Paff sluit zondagavond af met Competencia oficial, een fijne satire op de filmwereld met hoofdrollen voor Penélope Cruz en Antonio Banderas. Dan wordt ook de publieksprijs uitgereikt, een beeldje van Paroolbeeldcolumnist Streetart Frankey.

Meer informatie en kaartverkoop: Paff.nl en de websites van deelnemende filmtheaters.

