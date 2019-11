Overstap-website erfpacht weer online

Beeld ANP

De website was sinds maandagavond niet toegankelijk vanwege een technische storing. Op het portaal stond te lezen dat de pagina ‘tijdelijk niet beschikbaar’ was. Een woordvoerder van de gemeente liet weten dat de site erg traag was geworden vanwege een geplande update.

De storing kwam slecht uit, aangezien voor Amsterdammers een belangrijke deadline nadert. Wie voor 1 januari aanvraag doet voor overstap op het nieuwe stelsel, kan profiteren van gunstige voorwaarden, zoals een korting van 10 procent.

Die deadline is hard: wie een dag te laat een aanvraag indient, is veel meer geld kwijt. Veel leden van de oppositie pleitten op Twitter voor uitstel van de deadline. Dat deden zij onder de hashtag #Erfpachtdeadline.

Het Overstapportaal is sinds vrijdag 15 november 22.00 uur weer bereikbaar. Erfpachters kunnen nu via de website een aanvraag doen voor de overstap naar eeuwigdurende erfpacht. https://t.co/mypKY9DNXe — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 16 november 2019