Overmars naar Antwerp: ‘Wat bij Ajax is gebeurd, zal niet opnieuw gebeuren’

Algemeen directeur Sven Jaecques en Marc Overmars. Beeld BELGA

Overmars is maandag al gepresenteerd.

Tijdens de persconferentie, waarbij Overmars aanwezig was, zei hij dat deze stap voor hem een nieuwe periode betekende, een nieuw hoofdstuk. Hij is overtuigd geraakt van het ambitieuze project van Royal Antwerp FC. “De ambities zijn enorm. Bouwen aan iets gezamenlijks, ergens naartoe werken, dat vind ik het mooiste wat er is.”

Over zijn vertrek bij Ajax zei hij: “Die bladzijdes wil ik achter me laten. Ik wil aan een nieuw hoofdstuk beginnen, hier bij Antwerp. Het is spijtig, maar ik wil verder, je moet erdoorheen, dus dat hoofdstuk wil ik achter me laten. Wat er is gebeurd bij Ajax heeft geen invloed op mijn werk hier. Dat is goed afgerond. Wat bij Ajax is gebeurd, zal niet opnieuw gebeuren.”

Beetje snel?

Of dat niet een beetje snel is, nog geen twee maanden na zijn gedwongen vertrek bij Ajax? “Ik ben 48 en dan heb je niet veel tijd meer te verliezen. Tijdens de contractbesprekingen hebben we daar niet over gesproken. Er is een nieuw begin gemaakt.”

Volgens Sven Jaecques, de algemeen directeur van Antwerp, heeft hij lang met Overmars gesproken, en heeft hij uitgelegd wat de normen en waarden zijn van de club. Die kwamen overeen met die van Overmars. “Het is zeer belangrijk om mensen een nieuwe kans te geven. Daar staan we als club voor.”

Jaecques zegt dat hij de aanstelling van Overmars niet met het vrouwelijke personeel van Antwerp heeft besproken. “In eerste instantie was het belangrijk om dit goed te brengen en er onderling uit te komen.”

Meerdere aanbiedingen

Overmars zegt meerdere aanbiedingen van clubs te hebben ontvangen. Antwerp voelde uiteindelijk het beste. Hij ziet overeenkomsten met Ajax. Zo zijn beide clubs als cricketclub begonnen en van daaruit gegroeid. Dat zegt wel iets, volgens Overmars. “Bij Ajax zijn we hard gegroeid de laatste jaren. Het verschil met Antwerp is dat er in Amsterdam titels werden gewonnen. Maar daar gaan we ook hier aan werken.”

Voor Overmars was het geen optie om in Nederland te werken. “Niet omdat ik vlucht, maar omdat als je bij Ajax hebt gewerkt, je daarna alleen nog in het buitenland aan de slag kan. Ik kom ook in Antwerpen wonen.”

Privékwestie

Overmars besloot op 6 februari te vertrekken bij Ajax, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers van de Amsterdamse club. Hij was kort daarvoor, op 28 januari, tijdens een bijzondere algemene vergadering voor aandeelhouders nog herbenoemd tot medio 2026. Hij kreeg toen 1,25 miljoen euro aan tekengeld. Dat geld moest hij uiteindelijk terugbetalen.

Royal Antwerp FC beschouwt de zaak-Overmars bij Ajax als een privékwestie en kijkt vooral naar de enorme staat van dienst van de voormalige Oranje-international. Overmars wordt gezien als de architect achter het succes van Ajax van de afgelopen seizoenen. Onder hem werd onder meer het salarisplafond doorbroken en werden er in het algemeen meer financiële risico’s genomen op de transfermarkt, wat erg goed uitpakte. Overmars kwam daarnaast te boek te staan als een sterke onderhandelaar.

Kapotschamen

Overmars zei zich bij zijn vertrek kapot te schamen nadat hij was geconfronteerd met meldingen over zijn gedrag: ‘Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk,’ zei Overmars in het bericht waarin zijn vertrek werd aangekondigd.

‘Ik bied mijn excuses aan,’ zei de voetbalbestuurder destijds ook. ‘Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax. Dit heeft ook grote impact op mijn privésituatie. Daarom verzoek ik iedereen mij en mijn gezin met rust te laten.’

Impact

De situatie rondom Overmars had een enorme impact binnen Ajax. Coach Erik ten Hag gaf aan ‘totaal verbijsterd te zijn’. “Ik heb me ook afgevraagd: hoe het kan dat ik niets heb gemerkt,” zei algemeen directeur Edwin van der Sar later. Hij dacht na het vertrek van Overmars ook aan opstappen. “Maar we hebben bij Ajax 550 medewerkers. En er zijn ook veel vrouwen de afgelopen week naar me toegekomen om te vertellen hoe fijn ze het hebben bij Ajax.”

Dat bevestigde Van der Sars gevoel om aan te blijven. “Ik hou me nu vast aan dat ik het zo goed mogelijk naar de finish probeer te brengen. Dat doe ik met een hoop mensen die liefde voor Ajax hebben en graag voor Ajax willen werken. Maar we moeten niet onze ogen sluiten voor de zaken die nog openstaan en waar we heel hard aan gaan werken, intern, maar ook met externe partijen, om onafhankelijk te zorgen dat misstanden in kaart worden gebracht en worden opgelost.”