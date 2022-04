Overheid stopt met CoronaMelder: ‘De acute crisis is voorbij’

Vrijdag komt er een einde aan de meldingen via de app CoronaMelder. Beeld ANP

Volgens gezondheidsminister Ernst Kuipers is ‘de acute coronacrisis voorbij’ en is het daardoor tijd om opnieuw te kijken of de app nog wel nodig is. ‘Door de hoge immuniteitsgraad en de minder ziekmakende omikronvariant zitten we inmiddels in de transitiefase,’ aldus de minister.

Helemaal definitief is het afscheid nog niet. De servers achter de app blijven draaien. Bij een nieuwe coronagolf kan de overheid besluiten om de CoronaMelder opnieuw te gaan gebruiken.

Binnen 1,5 meter

De CoronaMelder werd in het najaar van 2020 gelanceerd. De app kijkt via Bluetooth of de gebruiker in de buurt van andere gebruikers is. Dat wordt bijgehouden. Als iemand positief test, krijgt iedereen die in de tijd ervoor minstens een kwartier lang binnen 1,5 meter heeft verbleven een waarschuwing om zich te laten testen. Besmettingen kunnen zo worden ontdekt voordat mensen ziek worden. Dat kan verspreiding van het virus tegengaan, was de gedachte.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben bijna 5,9 miljoen mensen de app geïnstalleerd. Van hen zouden ongeveer 2,3 miljoen de app nog steeds actief gebruiken. Meer dan 450.000 mensen hebben anderen gewaarschuwd. Dat leidde tot ruim 330.000 afspraken voor coronatests, aldus het ministerie.

Privacyproblemen

De CoronaMelder is in de afgelopen twee jaar wel een aantal keer voer voor discussie geweest. Privacyexperts maakten bezwaar, met name vanwege de gebruikte software van Apple en Google. In april 2021 haalde toenmalig zorgminister Hugo de Jonge de app nog twee dagen uit de lucht vanwege privacyproblemen. Na een hoop juridisch gesteggel kon de CoronaMelder er in de ogen van de critici alsnog mee door.