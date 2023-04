Overbieden in Amsterdam blijft nodig, maar gemiddeld wordt onder vraagprijs betaald

Beeld Mariet Dingemans

Bij appartementen, in Amsterdam de grote bulk van het aantal verkochte woningen, is er gemiddeld geen verschil meer tussen de laatste vraagprijs en de uiteindelijke transactiewaarde. Dat blijkt uit de donderdag verschenen kwartaalrapportage van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA).

Dat er nog steeds rekening mee moet worden gehouden dat het bieden van de vraagprijs allesbehalve een garantie is om een woning te kunnen kopen blijkt uit het feit dat bijna de helft (47 procent) van de verkochte woningen nog steeds boven de vraagprijs van de hand gaat.

Kadaster

Het percentage woningen dat boven de vraagprijs is verkocht, is gedaald in alle stadsdelen. In Nieuw-West geldt dat voor 52 procent van de gevallen. Precies een jaar geleden was overbieden in dat stadsdeel nog noodzakelijk in 91 procent van de verkopen. Het minst overboden werd er in de stadsdelen Noord en Centrum: 39 procent.

In de cijfers van de MVA is niet duidelijk terug te zien dat particuliere beleggers wegens huurbeperkingen hun huurwoningen massaal in de verkoop zetten, een geluid dat onder beleggers veel klinkt. Sterker nog: het aanbod van koopwoningen is het afgelopen kwartaal met 14 procent gedaald tot 1502 woningen.

Eerder deze week bleek uit onderzoek van het Kadaster op verzoek van de Volkskrant dat in Amsterdam 9 procent van de verkochte huizen overgaat van particuliere investeerders naar kopers die zelf in het huis gaan wonen.

Ten opzichte van een jaar eerder is het aantal te koop staande woningen in de stad wel gestegen. Dat beeld is te zien in alle stadsdelen. Zuid telt het grootste aantal woningen in aanbod (384), gevolg door West (268). Het aanbod is het laagst in Zuidoost: 67 woningen.

Minimale daling

Volgens Jerry Wijnen, voorzitter van de MVA, laat het eerste kwartaal van het jaar altijd een daling zien van het aanbod ten opzichte van een jaar eerder. “Het is goed te zien dat het om een minimale daling gaat en dat het aantal woningen in het aanbod boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar ligt.”

Uit de cijfers blijkt dat de vraagprijs van een woning in Amsterdam iets is gedaald. De middelste prijs van een appartement is 571.000 euro, het vorige kwartaal was dat nog 587.000 euro. De vraagprijs per vierkante meter daalde van 7331 euro naar 7307 euro in het eerste kwart van dit jaar.

Opvallend is dat de verkoop van het segment ‘vrijstaande woningen’ praktisch tot stilstand is gekomen: daar werden het afgelopen jaar slechts zeven van verkocht. Dat laat zich voelen in het bedrag dat er uiteindelijk voor werd betaald: die lag in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar 48 procent lager. In vergelijking met een jaar geleden was er altijd nog sprake van een transactieprijs van 30 procent lager.

