Oudste woonschip van de stad verlaat Amsterdam: ‘Dit is dood- en doodzonde’

Woonboot de Dogger (rechts, met de groene planken opbouw) ligt in de Prinsengracht bij het Amstelveld. Het is voor zover bekend het oudste woonschip van Amsterdam. Om het stalen schip te kunnen verplaatsen, moet eerst de hoge betimmering worden verwijderd. Beeld Dingena Mol

De Dogger geldt voor een deel van de omwonenden als ‘visuele onrust’, een aardige manier om te zeggen dat ze het oudste woonschip van Amsterdam een enorme puinbak vinden. Maar, zegt Jeroen Elsen, eigenaar en geboren rommelaar: “Andere mensen vinden het een schitterende boot, die vinden het net als ik vreselijk dat ie van deze plek verdwijnt. Een Pippi Langkousschip, zeggen ze.”

‘Die plek’ is de Prinsengracht. Of preciezer: het Amstelveld. Een in- en inkeurige plek, waar verf de kans niet krijgt om ook maar een beetje af te bladderen: op het misschien wel mooiste plein van Amsterdam staan de huizen erbij om door een ringetje te halen, gekoesterd en vertroeteld, spic en span.

Roestbak

Mede daardoor springt de Dogger nog meer in het oog dan ie op een andere plek zou doen: het woonschip biedt onmiskenbaar perspectief. Want het is een roestbak. Met een houten opbouw die al in geen eeuwigheid een kwast lijkt te hebben gezien. Of wat er op dit moment nog van over is: Elsen is de afgelopen week met vrienden stevig aan de sloop getogen.

Om het stalen schip te kunnen verplaatsen, moet de hoge betimmering worden verwijderd: anders past de Dogger niet onder de brug van de Utrechtsestraat door. Het voorste deel is al verdwenen, binnenkort moet ook de opbouw aan de achterkant eraan geloven.

Afpellen, uitkleden

Met pijn in het hart is het dat Elsen (55) iedere dag zijn boot een stukje kleiner ziet worden. “En tegelijk vind ik het ook reuze interessant. We slopen met beleid, de boot wordt als het ware afgepeld, uitgekleed. Dit is archeologie. Sommige dingen gaan naar de stort, andere delen bewaren we, omdat ik denk dat die historisch interessant zijn.”

De Dogger is voor zover bekend het oudste woonschip van Amsterdam. Gebouwd in, ook weer voor zover bekend, 1865. Eerst deed het dienst als waterschip en transporteerde het drinkwater naar de brouwerijen. Daarna was de Dogger een kolenschip, in eigendom van handelaar Dogger. Sinds 1888 ligt het aan de kade en wordt het bewoond.

Aansprakelijkheid

Maar nu moet ie weg dus. Langer blijven liggen is niet verantwoord. Want de Prinsengracht wordt drukker en drukker. Een jaar of wat geleden knalde er een rondvaartboot tegen het schip, waarna het water naar binnen spoot, vertelt Elsen. “We praten over 96 ton staal en beton. Als ie zinkt, zakt ie naar het midden van de gracht, dan verspert ie de doorgang. Dan krijg ik grote, grote problemen met mijn aansprakelijkheid.”

Want voor de goede orde: de Dogger is niet verzekerd. Elsen belde eens met een verzekeraar of er toch niet iets mogelijk was. “Die vroegen aan de telefoon: ‘Hoe lang is de boot niet van zijn plek geweest?’ Ik zeg: ‘1888.’ ‘1988?’ ‘Nee, 1888.’ Toen was het gesprek wel afgelopen. Onverzekerbaar.”

134 jaar in het water

De verwaarloosde staat waarin de Dogger verkeert, hangt vooral samen met het feit dat het geen kant op kan: de bruggen zijn te laag, of het schip is te hoog, het is maar hoe je het bekijkt. De Dogger komt zijn rak niet uit. En dus is de onderkant al 134 jaar niet uit het water geweest, terwijl dat doorgaans zo eens in de zeven jaar zou moeten.

Met kunst- en-vliegwerk heeft het schip het al die tijd volgehouden. Bijna onafgebroken water wegpompen (‘de boot zweet behoorlijk’) en regelmatig beton spuiten. Maar nu gaat het dus niet meer. Elsen verplaatst het schip naar Zaandam, waar ie ‘tijdelijk’ op een werf komt te liggen. Zijn plek aan het Amstelveld is verkocht, die wordt ergens in september ingenomen door een hasselteraak, een zeilend vrachtschip, waar de huidige buurman met zijn gezin gaat wonen.

Dat ouwe lijk?

Het is eeuwig zonde, zegt Lilian Huizinga, die zich vóór Elsen eigenaar mocht noemen van de Dogger. “Ik woonde er met mijn zoons en mijn toenmalige vriend, van 1985 tot 1992. Mensen zeiden toen al tegen mij: ga je op dat ouwe lijk wonen? Maar ik heb hier met zo enorm veel plezier gezeten.”

Ze is er deze middag speciaal voor naar de Prinsengracht gekomen. “Mijn zoons en ik wilden toch een beetje afscheid nemen. Zij zijn hier opgegroeid. Voordat ze gingen stappen, verzamelden de hele groep altijd bij ons, ‘op de boot’, zeiden ze dan. We hebben wat gedronken hier, met zijn allen.”

Zoete inval

De Dogger is altijd al een zoete inval geweest. Toen Huizinga er woonde, bood ze ook onderdak aan een stel Amerikanen die hier toneelvoorstellingen maakten. En in de Elsenjaren woonden er een groep Italianen in het vooronder. “Die lieten altijd hun blote reten zien als ze hoorden dat er een rondvaartboot langskwam.”

Het is jammer dat het allemaal weggaat, zegt Huizinga. “De stad verandert en deze boot is hetzelfde gebleven. Toen wij hier kwamen wonen, was het best luguber op het Amstelveld, er werd getippeld, het was niet altijd even prettig. Andere tijden.”

Het is misschien wel wat Elsen het meeste pijn doet: dat alles zo aangeharkt en opgesmukt wordt. “Ooit waren woonschepen van mensen die anders waren. Van hippies naar yuppen. Waarom moet alles hetzelfde zijn? Aan de ene kant geeft het rust dat ie weg gaat, want ik heb er ook wel een beetje genoeg van. Het wordt steeds drukker. Aan de andere kant is het dood- en doodzonde.”