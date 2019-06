Ouders uitgelote leerlingen stappen naar rechter

Het kort geding tegen OSVO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen dient maandag, zo bevestigt advocaat Esther Sprenkeling, die de ouders bijstaat. Volgens hen zijn de spelregels voor de loting voor middelbare scholen tussentijds veranderd en vinden dat onaanvaardbaar.

Elk jaar moeten leerlingen uit groep acht hun voorkeuren doorgeven voor een middelbare school. Als scholieren met een havo of vwo-advies twaalf scholen van voorkeur opgeven, dan hadden ze dit jaar de garantie dat ze op een van die scholen geplaatst zouden worden. Wie bij de matching een gunstig lotnummer krijgt, maakt de meeste kans op een plek op de favoriete school. Leerlingen met minder geluk komen meestal terecht op een school uit hun top vijf, maar kunnen ook bij de nummer twaalf uitkomen.

Dit jaar bleven na de matching 109 leerlingen over die geen plek hadden op één van de twaalf opgegeven scholen. OSVO heeft scholen vervolgens opgedragen extra plekken te creëren. Na deze uitbreiding bleven nog zeven kinderen over. Die zijn, buiten het matchingsysteem om, alsnog handmatig geplaatst. Volgens Rob Oudkerk, voorzitter van de OSVO, was dit nodig, omdat de kinderen een plaatsingsgarantie hadden.

Diverse politici reageerden al verontwaardigd over deze, in hun ogen, ‘willekeur’.

Vals spel

De ouders die naar de rechter stappen, vinden de gang van zaken vals spel. Hun kinderen zijn wel geplaatst, maar niet op een school uit hun top-8. Ze stonden op de wachtlijst voor hun voorkeursschool, maar zijn nu voorbijgestreefd door de leerlingen die in eerste instantie zijn uitgeloot en later alsnog zijn bijgeplaatst, met voorrang. Voor de leerlingen op de wachtlijst is geen extra plek gecreëerd. De ouders willen dat de OSVO dat alsnog doet.

Volgens advocaat Esther Sprenkeling zijn de regels tijdens de lotingsprocedure aangepast door de regel te schrappen dat de notaris toezicht houdt en dat OSVO ‘transparant’ zou zijn over de procedure. Hierdoor was het mogelijk handmatig te plaatsen. “Er zijn van tevoren spelregels afgesproken en dan moet OSVO zich daar wel aan houden.”

Rob Oudkerk van de OSVO is niet van plan extra stoelen te plaatsen op scholen van voorkeur. “We hebben volgens de procedures gehandeld en voor de volle honderd procent gedaan wat we hebben beloofd, namelijk plaatsing van alle leerlingen.”

In 2017 stapte ook een groep ouders naar de rechter. Die gaf de ouders geen gelijk, maar deed wel een moreel beroep op de OSVO, die de kinderen alsnog plaatste op populaire scholen. In de gemeenteraad ontstond vervolgens veel ophef over deze ‘stiekeme plaatsing’. In reactie hierop voerde OSVO de plaatsingsgarantie in, die nu dus ook voor ongenoegen zorgt. Woensdagavond of donderdag debatteert de gemeenteraad over de matching van dit jaar.