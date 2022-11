Oranje werkt eerste training af in Doha – en heeft geen tijd te verliezen

Tijdens het openbare deel van de training was er tijd voor een speelse oefening, maar na een kwartier ging de poort dicht en werd er een tactische training afgewerkt. Beeld KOEN VAN WEEL/ANP

Hand in hand rennen Virgil van Dijk en Nathan Aké over het trainingsveld in Doha. Ze zijn bezig met een speelse oefening. Samen dribbelen ze met één bal en ondertussen proberen ze de bal van een ander duo te raken en liefst zo ver mogelijk weg te peren.

Het leidt tot hilariteit en gelach. En tot zwetende gezichten. Het is een woensdagmiddag in november en rond de klok van enen is het in Qatar 32 graden.

De eerste echte training in WK-sferen heeft Louis van Gaal meteen op het heetst van de dag gepland. Verstandig? Hij zou het natuurlijk liever niet doen, zegt de bondscoach. “Maar het heeft met de indeling van alles in het programma te maken. Én ook met dat we ons moeten aanpassen aan het klimaat. De wedstrijden zijn weliswaar in airco-gekoelde stadions, maar de trainingen niet. We meten alles. Dus als het te zwaar wordt, zien we dat en weten we waar het aan ligt.”

Maandag al aan de bak

Bij dit eerste WK ooit in het Midden-Oosten heeft Nederland als koud kikkerlandje een nadeel, stelt Van Gaal. Maar daar nog lang bij stilstaan of over klagen heeft geen zin. Bovendien was dat ook zo in het bloedhete Brazilië en daar won Oranje brons. “Het is een kwestie van zo snel mogelijk gewend raken en acclimatiseren,” zegt Van Gaal dan ook.

Het betekent dat Oranje direct in de startblokken staat in Doha. Om geen tijd te verliezen benutte Van Gaal de vliegreis van zes uur al om Senegal op zijn laptop te analyseren. Vandaag volgt meteen de eerste tactische training. Het maakt dat de rennende Van Dijk & co zo’n beetje het enige leuke beeld is dat fotografen kunnen schieten. Na een kwartier gaat de poort van veld 6 van de universiteitscampus al op slot.

En dit is geen WK waarbij je als pers nog vanuit een aanpalend flat- of kantoorgebouw naar de training kan gluren. Zoals dat bijvoorbeeld kon in 2006 in Freiburg. Dat Oranje op een universiteitscampus traint, zagen we eerder bij het WK van 2010 in Zuid-Afrika. De velden van Wits University in Johannesburg waren toen wekenlang de uitvalsbasis van de ploeg van Bert van Marwijk.

Die bondscoach bracht Oranje destijds tot in de finale. Dat doel heeft Van Gaal nu ook. Senegal is maandag de eerste horde. De haast om extra snel te acclimatiseren komt ook door het speelschema. Nederland begint al op dag twee van dit WK. Landen als Brazilië en Portugal trappen pas op 24 november af, Oranje speelt op de 25ste al zijn tweede pouleduel. Het is het nadeel van een loting in poule A. Maar een voordeel biedt het ook: meer rust na de poulefase voor het verdere toernooiverloop.

Concurrentie

Alle 26 spelers staan deze woensdag op het veld bij Oranje. Ook de keepers, over wie Van Gaal zegt dat ze bij de rugnummering een nummer hebben gekregen passend bij hun leeftijd. Remko Pasveer als oudste met nummer 1 dus, maar Justin Bijlow met 13 is jonger dan Andries Noppert met 23. Noppert is echter pas net bij Oranje en hij is de specifieke keeper voor penalty’s. En ook Xavi Simons en Jeremy Frimpong trainen mee. Zij zijn de enige twee in deze groep die nog nooit werden opgeroepen, maar nu wel meteen een WK-selectie hebben gehaald.

Simons praat in de brandende zon met assistent-trainer Edgar Davids. De jonge PSV’er is straks wellicht de joker met wie de trainersstaf alle kanten op kan. “Hij kan rechts voorin, links voorin, in de spits en op 10. Eigenlijk kan hij overal spelen,” aldus laatst zijn clubtrainer Ruud van Nistelrooij. “Alleen centraal achterin wordt moeilijk voor Xavi gezien zijn lengte.”

Frimpong is de concurrent van Denzel Dumfries als wingback op rechts. Het ventje van 21 past qua postuur twee keer in de beer Dumfries, maar Frimpong heeft dezelfde drive en inhoud voor het heen en weer rennen op de flank. Technisch is de speler van Bayern Leverkusen vaardiger, maar Dumfries (26) is vijf jaar ouder en al verder in zijn loopbaan. “

Voor het publiek is het leuker, een WK dat snel na de laatste clubwedstrijden begint en niet eerst een oeverloze aanloop kent. “Voor de spelers denk ik ook,” zei Van Gaal al eerder. Hij had als trainer nog wél graag meer aanlooptijd gewild. Een oefenpotje, idealiter twee. En toch ook minimaal een trainingsweek in zijn geliefde Portugal.

Maar zoals gezegd: het heeft geen zin daar nog bij stil te staan of over te klagen. Dit WK draait vooral om de vraag: wie went het snelst – en het best – aan de aparte omstandigheden?