Opzeggen lopende contracten in Amsterdamse kinderopvang is ‘onvermijdelijk’

In Amsterdam is het scenario dat kinderopvangaanbieders lopende contracten met ouders moeten beëindigen op gegeven moment ‘onvermijdelijk’, zo zeggen meerdere kinderdagverblijven. Zeker vier Nederlandse kinderopvangorganisaties hebben dat recentelijk gedaan vanwege de oplopende personeelstekorten.

Als Miranda Heynsdijk aan de telefoon komt, hoor je eerst het gegil en gespeel van de kinderen. Ze zit in het bestuur van kinderopvang Tante Cato, maar door gebrek aan personeel is ze nu zelf in de weer met een groep. Dat het management moet bijspringen, geldt voor alle drie de vestigingen in Buitenveldert. “We redden het nu net, maar stel dat er nu twee medewerkers stoppen? Ik zou het echt niet meer weten.”

In zo’n geval zouden er zelfs lopende contracten met ouders kunnen worden stopgezet, vreest Heynsdijk. “Het is echt héél krap nu.”

Hoge huren

Dat gold ook voor de vier kinderopvangorganisaties die zich de afgelopen maanden gedwongen zagen om over te gaan op een laatste redmiddel: het stopzetten van lopende contracten met ouders. Dat meldde de Brancheorganisatie Kinderopvang woensdag. Eén daarvan is het Amersfoortse Ska, die ouders van 200 kinderen moest teleurstellen.

Gjalt Jellesma, voorzitter van Belangenvereniging Ouders in Kinderopvang (BOinK), zegt nog geen signalen te hebben dat dit al in Amsterdam gebeurt. Maar ‘gezien de nood kan het haast niet anders’ dat binnen afzienbare tijd ook in de hoofdstad lopende contracten moeten worden opgezegd.

Dat dat in Amsterdam nog niet aan de orde is, vindt Emmeline Bijlsma verwonderlijk. Zij is directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang. “Het personeelsprobleem is in Amsterdam immers minstens zo groot als elders,” zegt ze. Nieuwe maatregelen beginnen meestal juist in de grote steden, waarna ze overwaaien naar de rest van het land: denk aan het samenvoegen van groepen, of weigeren van ouders op wachtlijsten.

Het personeelstekort in de kinderopvang is al geruime tijd nijpend. Vorige zomer bleef vier op de tien vacatures in de kinderopvang onvervuld. Amsterdamse aanbieders zien zich, vooral in de binnenstad, daarbovenop geplaagd door hoge huren. De gemeente Amsterdam becijferde januari vorig jaar dat er er in elf wijken een tekort is aan kinderopvang.

Ad hoc sluitingen

Ook de hoofdstad lijkt het dus een reëel schrikbeeld voor ouders met een lopende inschrijving dat ze hun kind straks niet meer kunnen wegbrengen. “Als de problemen in dit tempo doorgaan, zal het niet lang meer duren,” zegt bijvoorbeeld Soufyan el Hamdi van KinderRijk, dat vijf locaties in Amsterdam heeft. “Dan moeten we binnen een jaar tot deze maatregel overgaan.”

Ondertussen nemen de organisaties in hun wanhoop toevlucht tot de meest uiteenlopende alternatieven. Bij sommige van de dertien Amsterdamse vestigingen van Kindergarden worden er momenteel geen nieuwe kinderen aangenomen, zegt directeur Nicole Krabbenborg.

Of neem Jeroen Hilbrink van Natuurfontein, met vier locaties in West, die vooral kijkt naar het digitaliseren van kantoorwerk. Hij werft mensen die niet reeds uit de kinderopvangsector komen. Telkens als hij denkt zijn personeelstekort opgelost te hebben, vallen er weer mensen uit. “We staan met potten en pannen een lekkende kraan op te vangen.”

En bij de Tinteltuin, die meer dan zeventig kinderopvanglocaties in Amsterdam-Noord, de Zaanstreek en Waterland heeft, is de nood al even hoog. “Het samenvoegen van groepen, personeel extra laten werken, zowel ad hoc als geplande sluitingen, het herverdelen van personeel over locaties,” somt woordvoerder Elise Roele op. “We hebben veel geprobeerd. Binnenkort moeten we zelfs kinderen van de ene locatie gaan overplaatsen naar de andere. Dat vinden we enorm vervelend om te doen en het leidt tot teleurstelling bij de ouders.”

Roele hoopt dat het overplaatsen van kinderen even lucht geeft bij Tinteltuin, en voorlopig staat het opschorten van lopende contracten nog niet op het programma. “Maar er komt een moment dat het onvermijdelijk wordt.”

Gratis kinderopvang

Meerdere factoren spelen daarbij mee. Denk aan de vergrijzing, waardoor er minder beschikbare medewerkers op de arbeidsmarkt zijn. Ook is het lastig om minder personeel in te zetten. Directeur El Hamdi van KinderRijk vreest voor de gevolgen van het kabinetsplan om de kinderopvang vanaf 2025 bijna gratis te maken voor alle werkende ouders. Momenteel is de vergoeding nog afhankelijk van hoeveel ouders werken.

Kinderopvangkoepeldirecteur Bijlsma: “De nieuwe regeling gaat tot zoveel extra vraag leiden, dat het personeelstekort in de sector binnen tien jaar kan oplopen naar 50.000 plekken. Moet je voorstellen wat voor een probleem dat wordt, als je ziet wat het huidige tekort van 4000 medewerkers al teweeg brengt.”

Niet iedereen luidt de noodklok: er zijn ook kinderopvangaanbieders waar de kopzorgen ver te zoeken zijn. Bij Woest Zuid is er volgens directeur Koen Kouwenberg naar eigen zeggen ‘geen gebrek aan goed personeel’. “We zorgen gewoon heel goed voor onze medewerkers. We zijn net nog vijf dagen met zijn allen naar Toscane geweest.”