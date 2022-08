Opvang duizend asielzoekers bij Westerhoofd: ‘Niet bepaald een fijn stukje Amsterdam’

Het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Het cruiseschip voor asielzoekers komt aan de kade naast de Tweede Coentunnel te liggen. Op de achtergrond de Petroleumhaven en het Noordzeekanaal richting IJmuiden. Beeld Siebe Swart/ANP

Het is binnen de Ring, dat is met een beetje goede wil het enige positieve dat je zou kunnen beweren over het Westerhoofd. Maar dan ook nog net, een meter of twintig, met als gevolg dat het lawaai van langsrazende auto’s hier luid en duidelijk doorklinkt en er stemverheffing nodig is om je in een normaal gesprek verstaanbaar te maken.

Dit is de plek waar vanaf oktober, vooralsnog voor een periode van een half jaar, een cruiseschip aangemeerd zal liggen. Niet voor toeristen, maar voor vluchtelingen, duizend in getal, wellicht uiteindelijk zelfs 1500. Boven op de 145 officiële inwoners die het Westelijk Havengebied eigenlijk zou hebben. Vlak bij het Noordzeekanaal, een gewilde plek om asielzoekers heen te sturen.

Cruiseschepen

Het is een van God verlaten oord, waar je het niemand gunt er lang te moeten vertoeven. Nu is het nog uitgestorven. Aan het Westerhoofd meren normaal gesproken cruiseschepen aan waarvoor meer richting binnenstad geen ruimte is gevonden.

De openbare ruimte is er spartaans ingericht, niet sjieker dan waarvoor het is bedoeld: elektriciteitskasten die veel vermogen kunnen leveren en een joekel van een asfaltstrook, zodat touringcars gemakkelijk kunnen parkeren en toeristen zo snel mogelijk naar charmantere locaties kunnen worden afgevoerd. Her en der een betonnen bloembak waarin het vreemd genoeg nog groeit en bloeit ook.

Een visser heeft een hengel uitgegooid in de hoek van Havenkom A, onderdeel van de Coenhaven. Hij kijkt ervan op, asielzoekers op zijn stekkie. “Om te vissen is het hier prima, ze bijten hier behoorlijk. Vorige week nog heb ik hier een halve nacht gezeten, de ene tong naar de andere. Een beetje unheimisch voelde dat wel. Ik ben blij dat ik geen vluchteling ben, dit is nou niet bepaald een fijn stukje Amsterdam.”

Jacht met helidek

Er zit niet zoveel in de buurt. Scharrige ondernemingen, veelal technisch. Er wordt gesleuteld aan motoren, er worden accu’s verhuurd, er is een uitvalsbasis van een isolatiebedrijf. Aan de overkant van het water ligt een reusachtig schip, de New Amsterdam, die kennelijk staat ingeschreven in Soesterberg. Erachter een buitenformaat privéjacht, compleet met helidek, zo lijkt het. Veel groter kan het contrast niet zijn als er straks ontheemden over het Westerhoofd rondscharrelen.

De strook langs de nog lege kade geldt ook als een veilige plek, buiten het zicht van leidinggevenden wellicht, om wat tijd stuk te slaan voor mensen van de stadsreiniging. Een vuilnisauto, een veegwagen en een wagen met een open achterbak staan te wachten tot ze weer aan het werk gaan. De personeelsleden zitten bij elkaar en staren naar hun mobiele telefoons, ieder voor zich.

Randje beschaafde wereld

Het is nauwelijks voor te stellen dat hier over iets meer dan een maand ten minste duizend mensen rondlopen. Die aan de ene kant misschien blij zijn met een dak boven hun hoofd, maar zich tegelijk zullen realiseren dat ze door de gemeente naar het randje van de beschaafde wereld zijn verbannen, buiten het zicht van alles en iedereen. Geen huis te bekennen, geen bedrijf waar je even binnen kan lopen.

De dichtstbijzijnde menselijke plek bevindt zich op de Coenhavenweg, precies daar waar de afrit van de A10 eindigt. Een vestiging van The Bulldog: een coffeeshop en een grand café naast elkaar. Binnen is het personeel net bezig aan een bhv-cursus. Van de komst van de asielzoekers hebben ze nog niet gehoord. Een beladen onderwerp, dat begrijpen ze. “Maar we vinden er op dit moment eigenlijk niet zoveel van. We zullen wel zien wat het gaat betekenen.”