Opnieuw lange rijen op Schiphol, vluchten vertraagd

Zaterdag moesten sommigen twee uur in de rij staan om door de security te komen. Beeld ANP

Een aantal vluchten is vertraagd, een aantal gaat helemaal niet meer zondag, zo is te zien op de informatieborden. Uit de luidsprekers biedt Schiphol wachtende reizigers net als op andere dagen al gebeurde, excuses aan voor de langere wachttijden die ontstaan zijn door vakantiedrukte en personeelsgebrek.

De vertrekkende reizigers staan in lange rijen, die doorlopen in de gewone hallen en buitenlangs. Marechaussees en Schipholmedewerkers en andere ‘hosts’ staan klaar om mensen te helpen en de goede kant op te sturen. Sommige mensen proberen voor te dringen maar medewerkers op Schiphol proberen dat te voorkomen. Dat gedrag wekt soms wat ergernis op over en weer.

KLM geeft aan alles voorlopig onder controle te hebben. Ondanks de drukte heeft de maatschappij volgens een woordvoerster niet echt last van vertragingen. Dat betekent volgens haar ook dat toestellen niet hoeven te wachten op passagiers die door de drukte nog vast staan in de rij. “En er zijn niet meer annuleringen bijgekomen.” KLM had voor dit weekend eerder al 47 vluchten geannuleerd.

70.000 passagiers

Schiphol streefde er naar om het aantal passagiers zondag met 5800 te verminderen, maar dat is niet gelukt. Veel maatschappijen zagen het niet zitten om hiervoor vluchten te schrappen.

“We kunnen niet mensen die vooraf een vakantie hebben geboekt, gaan vertellen dat die opeens niet door gaat”, laat TUI bijvoorbeeld weten. Eerder dit weekend werkte TUI wel mee aan het verplaatsen van vluchten naar Rotterdam The Hague Airport, maar dat was al erg lastig. Uitwijken naar bijvoorbeeld het vliegveld van Groningen is volgens een zegsvrouw geen optie, want dat is voor mensen uit het zuiden van het land te ver weg.

IATA, de internationale brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen, gaf eerder aan het schandalig te vinden dat Schiphol maatschappijen vroeg vluchten te schrappen vanwege te verwachten drukte. De belangenbehartiger begrijpt dat Schiphol momenteel last heeft van personeelstekorten, maar onderstreepte dat maatschappijen niet voor niets havengelden betalen aan Schiphol.

Zondag worden zo’n 70.000 vertrekkende passagiers verwacht die door de beveiligingspoortjes moeten, 10.000 meer dan op zaterdag. Toen was het al erg druk op de luchthaven. Mensen moesten soms wel twee uur wachten voor ze door de security waren. “We roeien met de riemen die we hebben. En zetten alles op alles om mensen met vakantie te laten gaan,” stelt de woordvoerster van Schiphol.

Personeelstekort

“Het was zaterdagochtend heel erg druk en er waren lange rijen bij de incheckbalies,” vertelde Vitalis. “Mensen moesten soms wel twee uur in de rij staan om door de security te komen.” Een blik op de vertrekborden leerde dat er ook vluchten waren vertraagd. Medewerkers van Schiphol probeerden de reizigersstromen zoveel mogelijk in goede banen te leiden. En de brandweer deelde water uit aan wachtende reizigers. Zaterdag was aan het eind van de middag de ergste drukte wel voorbij.

Vitalis erkent dat de situatie ‘erg vervelend voor reizigers’ is. Maar ze sluit niet uit dat het dit jaar vaker gaat gebeuren dat Schiphol maatschappijen vraagt vluchten te schrappen. Door de coronapandemie heeft de luchthaven erg veel last van grote personeelstekorten. Mensen raakten tijdens de pandemie hun baan kwijt omdat er bijna twee jaar lang minder werd gevlogen. En niet iedereen is teruggekeerd in zijn oude baan.