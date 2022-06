Opera The Murder of Halit Yozgat geannuleerd op Holland Festival door coronauitbraak

De opera was eerder al op de onlineversie van het Holland Festival in 2020 te zien. Beeld Sandra Then

Het publiek krijgt van het Holland Festival de mogelijkheid om de aangekochte tickets te restitueren. Het Holland Festival onderzoekt momenteel de mogelijkheid om de productie alsnog te tonen in het najaar van 2022. De opera was eerder al op de onlineversie van het Holland Festival in 2020 te zien.

Momenteel is corona aan een opmars bezig. Het aantal positieve coronatests steeg vorige week naar 9459, tegen ruim 7000 de week ervoor.

The Murder of Halit Yozgat is een opera van de Australische Ben Frost. Het muziekdrama gaat over de racistisch gemotiveerde moord op de zoon van een Turkse internetcaféhouder in de Duitse plaats Kassel. Het bleek de negende van tien moorden te zijn, gepleegd door leden van een neonazistische groepering. Het onderzoeksteam van Forensic Architecture bracht de moord minutieus in kaart, waarbij een hoogst dubieuze rol voor de politieagent Andreas Temme aan het licht kwam. Temme werd nooit veroordeeld.

Frost werd zo gegrepen door de zaak dat hij er een opera op baseerde. In een interview met Het Parool zei Frost erover: “De gedachte achter het stuk is dat dit iedereen zou kunnen overkomen, zelfs u en mij, in landen waar wij een kwetsbare minderheid vormen. Ik denk dat kunst ook veel beter in staat is dit inzicht over te brengen dan de politiek.”