Opeens geldt in Amsterdam een verbod op vakantieverhuur: wat nu?

Beeld ANP

Wat is er gebeurd?

Een Amsterdamse heeft in 2018 haar woning voor vijf dagen verhuurd aan vier Amerikaanse toeristen. Ze heeft dit niet gemeld bij de gemeente, terwijl dit wel verplicht was. Ze vocht de boete van 6000 euro aan bij de rechter en kreeg in eerste instantie ongelijk. Haar hoger beroep bij de Raad van State was wel succesvol: die veegde de boete woensdag van tafel. Een pijnlijke nederlaag voor de gemeente

Waarom is deze uitspraak zo belangrijk?

Volgens wethouder Laurens Ivens geldt in Amsterdam nu een verbod op vakantieverhuur. “Wat gisteren nog mocht, mag vandaag niet meer,” zegt hij. Amsterdammers mogen hun woning niet meer op Airbnb of Booking.com zetten.

De Raad van State stelt namelijk dat verhuur aan toeristen alleen mogelijk is als daarvoor een vergunning is verstrekt. In Amsterdam heeft niemand een vergunning.

De gemeente heeft in de verordeningen altijd gesteld dat vergunningen niet nodig zijn als verhuurders aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals de meldplicht of verhuur aan maximaal vier personen en niet langer dan dertig dagen per jaar.

Volgens de Raad van State is de gemeente helemaal niet bevoegd om dergelijke uitzonderingen te maken. De meldplicht, waarvoor de gemeente zo lang heeft gevochten om die in te mogen voeren, is van de een op de andere dag onverbindend verklaard. Een vergunning is wettelijk verplicht. Punt.

Wat nu?

Amsterdammers die hun woning nu verhuren aan toeristen, zijn feitelijk in overtreding, zegt Tina Bakx, de advocaat die de Amsterdamse verhuurster bijstond voor de Raad van State.

Of Amsterdam direct gaat optreden, is een tweede. Verhuurders die momenteel toeristen in huis hebben, kunnen niet weten dat ze in overtreding zijn. Maar over een tijdje gaat dit argument niet meer op.

De gemeente kan dit algehele verbod repareren door een vergunningstelsel in te voeren met nieuwe voorwaarden. Maar het duurt even tot die nieuwe regels ingaan. Vanuit Den Haag komt hulp, want in een nieuwe wet zijn een meld- en registratieplicht opgenomen voor vakantieverhuur. De Tweede Kamer lijkt die komende zomer aan te nemen en dan heeft de gemeente een nieuw wapen in handen.

Tot die tijd verkeert vakantieverhuur in een schemergebied.

Kunnen alle verhuurders hun boetes aanvechten?

Ja. Vera IJzerman, advocaat bij Van Till, is gisteren al begonnen met een inventarisatie van cliënten die ook een boete hebben gekregen omdat zij de verhuur niet hebben gemeld. Beroep daartegen is kansrijk. Bakx zou op basis van deze uitspraak ook andere boetes durven aan te vechten, zolang de verhuurders ingeschreven staan als bewoner.

Ivens erkent dat de boetes voor het niet melden van vakantieverhuur kansloos zijn.

Heeft Amsterdam nu een middel om een algeheel verbod op Airbnb af te dwingen?

In principe wel. Ivens noemt de uitspraak niet voor niets een ‘belangrijke kans’ in de strijd tegen ‘de explosieve groei van vakantieverhuur.’

Als Amsterdam geen vergunningen verstrekt, is vakantieverhuur illegaal. Maar het politieke draagvlak onder zo’n verbod lijkt onvoldoende. D66, coalitiegenoot van SP, PvdA en GroenLinks, is hier op tegen. De coalitie heeft afgesproken vakantieverhuur alleen te verbieden in een beperkt aantal drukke gebieden.