Ook blok 5 van containercomplex Riekerhaven onbewoonbaar, 135 bewoners nu zonder woning

Beeld ANP

De brand brak zondagochtend uit in het wooncontainercomplex aan de Voetbalstraat in de wijk Riekerhaven in Nieuw-West. Blok zes van het complex, dat bestond uit 75 woningen, is door de brand volledig verwoest.

Al snel werd duidelijk dat het naastgelegen blok vijf door het blussen veel waterschade had opgelopen. Ook zijn de deuren vernield door de brandweer tijdens het evacueren. Vanwege de schade is maandag besloten dat het woonblok niet meer bewoonbaar is.

“We gaan hard aan de slag om de getroffen bewoners te helpen en hun een dak boven het hoofd te bieden,” vertelt een woordvoerder van woonstichting Lieven de Key. De stichting regelt onderdak in hotels voor mensen die hun huis kwijt zijn en niet bij vrienden of familie terechtkunnen. “Al deze bewoners krijgen een woning aangeboden. We werken hier hard aan.”

Vraagtekens over het complex

Bewoners zeiden direct na de brand al dat de brandveiligheid van het complex niet in orde was. Ook brandexperts zetten vraagtekens bij de brandveiligheid. “Het gevaar zit ’m in de loze ruimtes boven en rondom de containers,” vertelde brand- en bouwexpert Ynso Suurenbroek aan Het Parool .

“Als er in één container brand is, verspreidt die zich als de wiedeweerga naar die ruimte. En, als die niet goed gecompartimenteerd is, vanuit daar naar andere containers.”

Volgens de woordvoerder van Lieven de Key is er geen schade aan de andere blokken.