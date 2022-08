Ooit zal een fietser tegen deze lantaarnpaal midden op het fietspad van de Spaklerweg knallen

De lantaarnpalen óp het fietspad van de Spaklerweg, ter hoogte van George Marina. Beeld Daphne Lucker

Als er dingen fout kúnnen gaan, is het onvermijdelijk dat ze uiteindelijk, vroeger of later, een keer fout zúllen gaan. In het geval van het fietspad op de Spaklerweg: ooit zal een fietser, die niet voldoende rechts houdt of juist heel keurig rechts rijdt, onzacht in aanraking komen met een van de twee lantaarnpalen die pontificaal op het pad staan. En dan zijn de rapen gaar. Als de wet van Murphy klopt.

Want je kunt het muggenziften noemen, je kunt zeggen dat het fietspad breed genoeg is en de obstakels door de aangebrachte rode en witte markeringen van verre zichtbaar. Maar tegelijk betreft het hier een druk befietste route waarvan met name aan het eind van de dag veel gebruik wordt gemaakt door mensen die werken in Zuidoost en wonen in de stad. Bovendien groeit het Amstelkwartier, de wijk ernaast, met de dag.

In juli vorig jaar, valt te zien op Google Maps, stond een van de palen nog perfect: in het grasstrookje tussen fietspad en rijweg. Maar gek genoeg is op de beelden van een jaar geleden ook te zien dat de tweede paal, die vlak voor de brug, er helemáál nog niet stond. Die paal, die nu precies op de plek staat waar je als fietser behoort te rijden, is van recenter datum.

Uit de doppen kijken

Even terug in de tijd. Het zal een jaar of acht geleden zijn dat elders, op het Damrak, het fietspad van CS naar Dam werd verlegd. Om ruimte te maken voor de oeverloze stroom aan voetgangers vanaf het station moesten de fietsers maar een stukje opschikken. Er moest heringericht worden. Eerst waren de fietspadenmensen aan de beurt, pas twee weken later konden de straatlantaarnmensen een gaatje in hun agenda vinden.

Gevolg: twee weken lang stond er midden op het fietspad een lantaarnpaal. Dat was toen een kwestie van onhandig plannen. Een woordvoerder van stadsdeel Centrum vond alle gedoe destijds vooral dat, gedoe dus. “Fietsers in Amsterdam moeten gewoon een beetje beter uit hun doppen kijken.”

En op de Spaklerweg geldt natuurlijk hetzelfde: fietsers die een beetje ‘uit hun doppen kijken’ zullen de twee palen best weten te ontwijken. Maar ja, met de wet van Murphy in het achterhoofd: je daagt het lot wel een beetje uit.

