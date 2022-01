OMT-lid Koopmans: aantallen gaan nu razendsnel omhoog, en dit is nog maar het begin

OMT-lid Marion Koopmans: ‘We moeten serieus rekening houden met een flinke golf opnames.’ Beeld ANP

Hoe staat het met de besmettingen?

“Probleem is de hoge besmettelijkheid. In Nederland gaat het aantal besmettingen nu razendsnel steil omhoog. Dat betekent dat de R-waarde voor omikron een stuk hoger is. Delta zou met deze maatregelen echt aan het uitdoven zijn, maar omikron heeft dat spel veranderd. Dat is evident. Hoe ernstig de toename wordt, hangt af van hoe de verhouding is tussen infectie en opname. We weten dat het verloop bij omikron iets gunstiger is, maar nog steeds kunnen mensen ernstig ziek worden.”

“We moeten serieus rekening houden met een flinke golf opnames. Dat loopt eigenlijk – met alle slagen om de arm – zoals je zou verwachten op basis van de modellen. We zien nu een hele steile toename, maar dat is echt nog maar het begin. Eind januari of begin februari gaat dat pieken.’’

Dat wordt alleen maar meer als de scholen weer opengaan.

“De schoolopening zal dat in iedere geval niet verminderen.’’

Het OMT kijkt naar Denemarken, Frankrijk, Engeland en de VS, omdat die voorlopen op ons, maar dat levert een nogal wisselend beeld op.

“Precies, dat is nu het lastige. De besmettingen gaan in alle landen flink omhoog, maar het aantal ziekenhuisopnames en opnames op de intensive care verschilt nogal. Van land tot land zijn er hele verschillende achtergronden.”

“Het maakt uit in welke leeftijdsgroep het virus circuleert, het maakt uit of die groep al eerder besmet is geweest, het maakt uit wat de criteria zijn voor opname, het maakt uit welke vaccins mensen hebben gehad, of ze geboosterd zijn en zo ja, wanneer. Bij al die landen zit dat allemaal net even anders. Dat maakt het voor ons ook heel lastig om te zeggen: in Nederland gaan we dus dit zien.’’

Wat valt er op basis van de gegevens wél te zeggen?

“Het beeld is consistent dat de kans op opname met omikron minder groot is. Dat blijft overeind. Het is dus niet zo dat vaccins niet meer werken, die doen wel degelijk wat. Maar hoeveel minder mensen precies in het ziekenhuis zullen belanden in de Nederlandse situatie is onzeker.”

“We verwachten ook dat er van de mensen die opgenomen worden minder op de ic komen. Maar bij het begin van de stijgende besmettingen in Engeland, Frankrijk en Denemarken zag je echt een piek bij de twintigers. Dat kan betekenen dat als de besmettingsgolf ouderen bereikt er alsnog meer mensen op de ic terechtkomen. We kijken ook naar de VS, waar de cijfers heel steil omhoog gaan, zowel de gewone opnames als de ic-opnames.’’



Als je kijkt naar al die landen, op welk land lijkt Nederland dan het meest?



“Dat is lastig om te zeggen. Waar je voor op moet passen is dat je alleen kijkt naar Denemarken, het land waar de uitkomsten het gunstigst zijn. Wat Engeland doet met die soepele regels is best wel een gok. Uit Engeland hoor ik geluiden dat de grenzen van hun testcapaciteit in beeld zijn. Als je afvlakking ziet, komt die dan daardoor? Het is een ingewikkelde puzzel.”