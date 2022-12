Omstreden zwemsteiger Borneo-eiland vast ingekort, nog voor rechterlijke uitspraak

Op zomerse dagen is het een drukte van belang op de Borneosteiger, met alle geluidsoverlast van dien. Beeld Lars van den Brink

Een aantal bewoners van het Borneo-eiland keek verbaasd op toen dinsdagochtend in alle vroegte opeens een deel van de steiger werd weggehaald. Tien meter ervan werd afgevoerd, terwijl de rechter zich nog moet uitspreken over de zwemgelegenheid die eigenlijk geen zwemgelegenheid mag zijn.

Over de steiger wordt al jaren verhit gediscussieerd. De bewoners van de naastgelegen woonboot hebben op zomerse dagen veel last van het lawaai van zwemmers en noemen het water pal naast hun boot een illegaal openluchtzwembad. Veel buurtbewoners en anderen gebruiken de steiger als een mogelijkheid om verkoeling te zoeken en als plek waar vaak tot laat in de avond wordt gerecreëerd.

Nog onder de rechter

Het is wonderlijk dat nu een stuk van de steiger is weggehaald, omdat er nog een rechtszaak loopt over de status van de steiger en het gebruik ervan. Volgens een woordvoerder van stadsdeel Oost lopen er inderdaad meerdere juridische procedures. “De rechter heeft de gemeente een voorlopige voorziening opgelegd, dat houdt in dat we genoodzaakt zijn om de steiger aan de Borneokade in te korten totdat er een definitieve uitspraak wordt gedaan.”

Dat de steiger nu, medio december, wordt ingekort, zou dus tijdelijk kunnen zijn, aldus de woordvoerder. “We wachten de zitting en de definitieve uitspraak af. Hopelijk is er meer duidelijkheid voor het recreatieseizoen weer van start gaat. Het verwijderde stuk steiger is in opslag, dat plaatsen we dan weer terug.”

Hele dag in de herrie

Bewoonster Jantien de Laaf, van de boot naast de gewraakte steiger, is blij met het signaal dat de voorzieningenrechter afgeeft, maar zegt dat tien meter minder het probleem niet oplost. “Wij zitten hier in de zomer de hele dag in het lawaai. Na het weekend zijn we kapot als we maandag weer naar ons werk moeten. Wij snappen heel goed dat je in de stad niet in de stilte kunt wonen en dat mensen verkoeling zoeken, maar dit is voor ons een onleefbare situatie.”