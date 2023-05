Omroep Zwarts Hoe... is Nederland? is indringend, intelligent én humoristisch

Hoe... is Nederland? voor de Arena. Een acteur ( in blauwe jas, achter prullenbak) roept nare dingen naar een homostel (tevens acteurs, de twee op voorgrond). Een aantal supporters pikte dat niet. Beeld Omroep ZWART

Het zegt alles bij elkaar natuurlijk niks, maar Lips werd toch vrolijk van de opnames die Hoe… is Nederland? maakte op het plein voor Rotterdam CS. Een ingehuurde acteur maakte complimentjes over het uiterlijk van passerende mannen terwijl een verborgen camera vastlegde wat er gebeurde. Opvallend genoeg: er ontstonden zowaar enkele leuke gesprekken. Geen agressie of geweld, het was meer onwennigheid.

Het is een interessante en prikkelende vierdelige reeks die Omroep Zwart deze maand uitzendt. Vorige week werd afgetrapt met hoe seksistisch Nederland is, dinsdag draaide het om de vraag hoe homofoob Nederland is. In tegenstelling tot wat Lips dacht gaat het allemaal zo slecht nog niet met de acceptatie van lhbtq’s. Er valt nog veel te winnen, dat is duidelijk, maar hopeloos is het allerminst.

Dat bleek ook toen, opnieuw, een ingehuurde acteur voor de Johan Cruijff Arena nare opmerkingen liep te roepen tegen twee mannen die hand in hand over de Arenaboulevard liepen. Een aantal supporters in afwachting van een wedstrijd pikte het gedrag van de acteur niet en bonjourde de pestkop weg.

Yora Rienstra, geef die vrouw meer programma’s, was de presentator van dienst. Ze vertelde uit eigen ervaring hoe het is om gay te zijn in Nederland. Dat deed ze precies goed: betrokken, intelligent en oprecht geïnteresseerd. De kers op de taart van deze aflevering.

Hoe... is Nederland? is een propvol programma, het had zomaar kunnen ontaarden in een potpourri van filmpjes, feiten en ellendige verhalen van gays over wat hun overkomt en wat dat met hen doet. Gelukkig hebben de makers gekozen voor een afgewogen benadering, waardoor de aflevering van dinsdag niet alleen indringend, confronterend en onderhoudend was, maar op momenten zelfs humoristisch. Maatschappelijke problemen geserveerd met een dragelijke lichtheid waar menig programmamaker een puntje aan kan zuigen.

