Omroep Zwart en BNNVara willen samenwerken – Akwasi geen boegbeeld meer

Medeoprichter van Omroep Zwart, Akwasi Owusu Ansah. Beeld ANP

BNNVara zal Omroep Zwart, als die in 2022 toegelaten wordt tot het publieke bestel, ‘organisatorische ondersteuning’ bieden. Redactioneel blijft Omroep Zwart wel onafhankelijk. ‘Wij zijn heel blij met deze overeenkomst en met de steun die we krijgen van BNNVara’, zegt Gianni Grot, mede-initiatiefnemer. ‘De combinatie van de rijke journalistieke historie van de VARA en het brutale karakter van BNN inspireert ons.’

Akwasi laat in een video van Omroep Zwart weten dat hij een rol achter de schermen krijgt. De afgelopen weken kwam de medeoprichter van de omroep in opspraak toen bleek dat hij in december was weggelopen bij een radio-interview en daarbij de laptops van de EO-presentator had meegenomen. Vervolgens eiste hij dat het interview gewist zou worden, anders zou hij de laptops niet teruggeven. Later bood hij hiervoor zijn excuses aan, waarop de EO besloot geen aangifte te doen en het OM niet tot vervolging overging.

Creatieve leiding

Maandag liet Akwasi weten dat hij niet langer het boegbeeld van de aspirant-omroep zal zijn. ‘De afgelopen tijd gaat het in de pers veel meer over mij dan over Omroep Zwart,’ zegt hij in het filmpje. ‘Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik me beter kan focussen op creatieve leiding achter de schermen.’

Presentatrice Eva Cleven en documentairemaakster Yến-Nhi Lê hebben zich verbonden aan Omroep Zwart en zullen als gezicht van de omroep naar buiten treden. Eva is sinds 2016 een van de presentatrices van Het Klokhuis, maakt radio bij FunX en is ook bekend van haar deelname aan Expeditie Robinson. Volgens Omroep Zwart is het niet uitgesloten dat Eva en Yến-Nhi op termijn programma’s voor de omroep gaan presenteren.

De nieuwe omroep haalde eind vorig jaar, net als Ongehoord Nederland, 50.000 leden binnen, genoeg om onderdeel te worden van het publieke bestel. De komende maanden worden de beleidsplannen van de twee omroepen beoordeeld, waarna in augustus wordt duidelijk wordt of zij als aspirant-omroepen toetreden tot het publieke bestel.