Omkleden in de Reguliers voor uitgaan kan zaterdag: ‘Jammer dat het moet, fijn dat het kan’

Eward Koning van kapsalon Who Cares: 'Veel bezoekers komen van buiten de stad en voelen zich niet veilig om in hun uitgaanskleren in de trein te stappen.' Beeld Sophie Saddington

In gewone kleren het huis uit, feestoutfit mee in de tas en omkleden bij in kapsalon WhoCares in de Reguliersdwarsstraat. Het kan zaterdag van 21.30 uur tot zondag 06.30 uur, tijdens ‘Dress & Dance’.

“Mensen kunnen zich in de kapsalon omkleden. Daar is ook dragqueen Juicy Kutoure voor stylingadvies en er is een make-upartiest aanwezig,” zegt Eward Koning (57), eigenaar van de kapsalon. De Dress & Dance is voor iedereen toegankelijk. Kleren kunnen achtergelaten worden in de kapsalon en na het uitgaan kunnen mensen zich weer omkleden in hun gewone kloffie om naar huis te gaan.

Omdat Koning een ‘echte veilige omgeving’ wil creëren, is er ook beveiliging aanwezig en is er een samenwerking met TCA-taxi. Iedereen die meedoet wordt na afloop gratis thuisgebracht. “En er zijn ook buddy’s die met mensen mee kunnen lopen naar het OV.”

Het zetje dat nodig was

“We creëren een veilige omgeving en zorgen ervoor dat mensen niet in hun partyoutfit over straat moeten. Veel bezoekers komen van buiten de stad en voelen zich niet veilig om in hun uitgaanskleren in de trein te stappen. Mensen van de regenboogcommunity voelen zich nog altijd niet veilig als ze over straat gaan. Dus het is jammer dat dit moet, maar fijn dat het kan.”

Koning, die ook voorzitter is van de Ondernemersvereniging Reguliersdwarsstraat, speelde al langer met het idee om daar wat aan te doen. Studenten van de Hogeschool InHolland gaven het zetje dat nodig was. Zij moesten voor een studieopdracht een proef doen in de Reguliersdwarsstraat en kwamen met het concept voor een veilige kleedkamer, waar Koning enthousiast van werd.

De nachtelijke kleedkamer is zaterdag nog een experiment, maar als het slaagt en er genoeg animo is, dan wil de ondernemer er graag een terugkerend evenement van maken. “Het liefst wil je dat het niet nodig is. Ik hoop in 2025, als Amsterdam 750 jaar wordt, iedereen zorgeloos over straat kan, óók in uitgaanskleren.”